Dosad neviđene fotke Ene Begović! Josip Radeljak Dikan prisjetio se njihova ljetovanja

Josip Radeljak Dikan prisjetio se ljetovanja s Enom Begović na kojem su uhvatili tunu od 180 kilograma.

Poznati poduzetnik Josip Radeljak Dikan na svom je profilu na Facebooku podijelio nostalgičnu uspomenu na ljeto provedeno s pokojnom glumicom Enom Begović.

Objavio je fotografije s broda na kojima se vidi njih dvoje u sretnim trenucima, ponosno pozirajući uz golemu ulovljenu tunu tešku 180 kilograma.

''Slušam danas na vijestima, poslije završenog tunolov natjecanja Big Gamea; teško je uhvatiti tunu!? Pa se prisjetih, evo mi se bili u svoje vrijeme zabavljali, u kanalu između Brača i Hvara, pa savladali jednu malenu – 180 kg!'' napisao je Dikan u opisu fotografija, otkrivajući detalje nezaboravnog ribolova.

Ena Begović - 3 Foto: Cropix

Na slikama se vidi zaljubljeni par na brodu, a Ena, poznata kao jedna od najljepših hrvatskih glumica, blista u ljetnom izdanju dok ponosno pozira uz impresivan ulov.

Ova objava izazvala je lavinu komentara i sjećanja na Enu Begović, koja je tragično preminula 2000. godine i ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj kinematografiji i javnosti.

Edita Majić i Ena Begović - 8 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Leo i Josip Radeljak na sprovodu Ene Begović - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

''Ajmeeee, lijepi dani mladosti... Vidi naše divne Ene, Bože moj...'', ''Divna Ena, sad anđelica'', ''Bila je jedinstvena'', ''Kakve fotke'', pisali su mu pratitelji.

Josip Radeljak Dikan Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Podsjetimo, Ena je preminula na Veliku gospu 2000. godine. Iza sebe je ostavila kćerkicu Lanu, koja na nju nevjerojatno podsjeća, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

