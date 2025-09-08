Marija Šerifović podijelila novu fotografiju sina: "Moje srce i moja slabost!"

Marija Šerifović raznježila je obožavatelje dirljivom fotografijom poljupca sa sinom Marijem i emotivnom porukom posvećenom majčinskoj ljubavi.

Marija Šerifović, jedna od najpoznatijih regionalnih pjevačica i pobjednica Eurosonga 2007., ponovno je raznježila svoje obožavatelje na Instagramu objavom fotografije sa sinom Marijem.

Na slici, koja je izazvala lavinu emocija, Marija sjedi ispred crnih vrata u ležernom izdanju, dok njezin mališan, kojem je zaštitila lice emotikonom, sjedi uz nju. Majka i sin razmjenjuju poljubac, a fotografija je nastala u Španjolskoj.

"Moje srce. Moje lijevo i desno plućno krilo. Moj život i nesanica. Glavobolja i ljubav. Moj osmijeh i suza koju nitko ne vidi. Moj razlog i moja slabost. Moj sin", napisala je Marija.

Objava je izazvala mnoštvo pozitivnih reakcija, a komentari fanova svjedoče koliko su dirnuti prizorom.

"Prelijepe riječi i opis majke", "Ljubav je to neraskidiva", "Najljepše na svijetu", "Baš je sladak", "Kako divno", samo je dio komentara.

Marija Šerifović sa sinom - 2 Foto: Instagram

Marija, koja je svog sina dobila početkom 2024. godine putem surogat majke, od tada često naglašava koliko joj je majčinstvo promijenilo život. Iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovakve emotivne objave pokazuju njezinu nježnu i brižnu stranu koju publika rijetko ima priliku vidjeti.

