Lana Radeljak ovih dana uživa na našoj obali, otkrila je i s kim!

Lana Radeljak ljeto provodi na Braču sa zaručnikom i prijateljicama, a sve je to objavila na Instagram profilu.

Lana Radeljak, kći Josipa Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović, ovih dana uživa na Braču, a na Instagramu je podijelila fotografije iz Supetra i Pučišća, gdje odmara s prijateljicama i zaručnikom Antonijem Barišićem. Otkrila je i da su nakratko posjetili Hvar.

Početkom srpnja proslavila je 25. rođendan, a mnogi primjećuju koliko nalikuje majci Eni Begović koja je tragično stradala na Braču kada je Lana imala samo 45 dana.

Odrasla je uz oca s kojim je vrlo povezana, a Dikan ima i sina Lea iz braka s glumicom Desankom Bebom Lončar.

Lana je studirala ekonomiju i menadžment na milanskom sveučilištu Bocconi, a u svibnju se zaručila za dugogodišnjeg partnera.

OVDJE pogledajte nikad viđene fotografije Ene Begović koje je Lana objavila.

