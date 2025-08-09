Volite film ''Tomb Raider''? Ovo je kviz za vas, provjerite koliko detalja znate!

Za fanove filma ''Tomb Raider'' pripremili smo kviz od 10 pitanja, provjerite svoje znanje.

Na Novoj TV večeras se u 20:15 emitira ''Tomb Raider'' iz 2018. godine.

Svoje znanje o ovom avanturističkom filmu provjerite u našem kvizu, a rezultat nam pišite u komentarima!

