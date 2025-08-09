i ne propustite na novoj tv!
Volite film ''Tomb Raider''? Ovo je kviz za vas, provjerite koliko detalja znate!
Piše J. C. ,
Danas @ 08:05
Zanimljivosti
Film ''Tomb Raider''
Foto: Profimedia
Za fanove filma ''Tomb Raider'' pripremili smo kviz od 10 pitanja, provjerite svoje znanje.
Na Novoj TV večeras se u 20:15 emitira ''Tomb Raider'' iz 2018. godine.
Svoje znanje o ovom avanturističkom filmu provjerite u našem kvizu, a rezultat nam pišite u komentarima!
