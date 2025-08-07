Pamtite li baš sve detalje iz jednog od najtužnijih filmova?

Romantična drama objavljena je prije osam godina, a i dan danas gledateljima ispred malih ekrana izaziva iste emocije.

Ako ste gledali film ''Me Before You'' (''Tu sam pred tobom'') i zaljubili se u neobičan odnos glavnih likova, ovo je vaša prilika da pokažete koliko ste pažljivo pratili priču.

O ovom filmu pripremili smo kviz za vas. Riješite ovu kratku provjeru znanja i provjerite jeste li pravi poznavatelj jedne od najdirljivijih ljubavnih priča posljednjeg desetljeća.

Inače, jedan novi film uspoređuju s ovim. Riječ je o filmu ''My Oxford Year'', a više detalja o preslatkom glavnom glumcu na čiju tragičnu ulogu su svi plakali pročitajte OVDJE.

