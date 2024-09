Svi opet pričaju o najtužnijem filmu starom čak osam godina: "Svaki puta kada pogledam, rasplačem se do suza!"

Me Before You Foto: Profimedia

Romantična drama s Emilijom Clarke i Samom Claflinom u glavnim ulogama ponovno je osvojila fanove i kritičare, film je objavljen prije osam godina.

Romantična drama "Me Before You", u čijim glavnim ulogama se nalaze zvijezda serije "Igra prijestolja" Emilia Clarke i Sam Claflin, oduševila je ljubitelje streaming servisa Netflix, koji tvrde da je toliko tužna da se svaki puta rasplaču kad god ju pogledaju.

U Facebook grupi "Netflix Bangers", u kojoj se nalazi preko 3 milijuna ljudi, gledatelji su jednoglasni u mišljenju kako je ovo jedan od najtužnijih filmova koje su ikad pogledali.

"Jedan od mojih najdražih filmova svih vremena! Ako ovo gledate, ne zaboravite kutiju s maramicama!", "Tako dobar film s briljantnim glumcima koji dovodi do suza", "Gledala barem četiri puta, svaki puta sam zaplakala", samo su neki od komentara koji se mogu pronaći u grupi ljubitelja Netflixovih radova.

Nastao prema knjizi Jojo Moyes iz 2012. godine, film "Me Before You" je objavljen 2016. godine, zaradivši preko 208 milijuna dolara na kino-blagajnama. Radnja se vrti oko nekada uspješnog bankara i aktivnog sportaša Willa (Claflin) koji nakon prometne nesreće ostaje paraliziran.

Kada njegova majka unajmi Lou (Clarke) kao njegovateljicu, počela se rađati ljubav, koja dolazi na kušnju Willovom željom za postpomognutom smrću.

Film su pohvalili i fanovi i kritičari, a osvojio je i nagradu za najdražu dramu na People's Choice Award 2016. godine.

