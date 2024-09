Islamović se oglasio nakon koncerta u Splitu o kojem svi pričaju: "Prijetnje prelaze svaki ukus ljudskosti...''

Pjevač Bijelog dugmeta Alen Islamović dao je izjavu medijima nakon incidenta na koncertu ovog vikenda, evo što se dogodilo.

Pjevač Alen Islamović našao se u problemima nakon što je na koncertu u Splitu s grupom Bijelo dugme otpjevao pjesmu ''Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo'', na kojoj ga je publika u glas pratila.

Osim toga, na zaslonu iza njega vrtjela se i fotografija zastave Jugoslavije.

Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara zbog toga je podnijela prijavu protiv organizatora te traže da se Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj.

O svemu se oglasio i sam pjevač, koji tvrdi da im nije bila namjera nikoga uvrijediti ni provocirati.

"Nije nam bila namjera nekog provocirati, međutim, napali su pogrešnu kuću i prijete sa svih strana, a ja sam samo radnik pjevač u firmi ‘Bijelo dugme‘ kojoj je vlasnik gospodin Goran Bregović. Ja uzimam posao ili odbijam 50 koncerata i pjevanje pjesama Bijelog dugmeta", rekao je Islamović za Klix.ba.

Osvrnuo se i na zastave Jugoslavije koje su se prikazivale na ekranu dok je pjevao spomenutu pjesmu.

"Što iza mene vijori i kakve aplikacije se događaju ne znam, to je slagala firma iz Zagreba, a repertoar smo svirali po Hrvatskoj s orkestrom za svadbe i sahrane i to 7-9 koncerata prije šest ili sedam godina. Čak je i Pulska arena bila u tom opusu, pa i ta pjesma ‘Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo‘. Danas, po meni, to je rock parodija na stara vremena", dodao je Islamović.

Nakon što je u medijima objavljena vijest da Udruga traži da se Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj, gdje s porodicom živi godinama, pjevač za Klix.ba kaže da dobiva užasne prijetnje.

"Prijetnje prelaze svaki ukus ljudskosti, unose nemire u moju obitelj. Prava adresa da tražite objašnjenje je Goran Bregović i normalno svi oni koji su bili u Splitu, njih 12-15.000 na koncertu. Prijetnje i psovke i nacionalne i šovinističke, preko portala nisu put ali ipak ja ih skupljam, neka se nađu, ne dao Bog ako se što dogodi", zaključio je Islamović.

Inače, pjesma "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo" izašla je na istoimenom albumu iz 1986. godine, prvom na kojem je novi pjevač bio Alen Islamović.

Dio stihova pogledajte u nastavku.

"Pljuni i zapjevaj!

Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo!

Matero i maćeho, tugo moja i utjeho.

Moje srce, moja kućo stara,

Moja dunjo iz ormara,

Moja nevjesto, moja ljepotice,

Moja sirota kraljice,

Jugo, Jugice..."

