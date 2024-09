Princeza Diana sahranjena je s neprocjenjivom uspomenom koju su položili točno na njeno srce, tisuće su tada plakale s kraljevskom obitelji!

Princeza Diana sahranjena je u haljini koju je kupila nekoliko tjedana prije nesreće, a u ruci je imala krunicu.

Tog 31. kolovoza 1997. cijela Velika Britanija, ali i ostatak svijeta je stao. U prometnoj nesreći u Parizu poginula je princeza Diana. Njen posljednji ispraćaj bio je 6. rujna na kojem su tisuće ljudi čekale kako bi se oprostile od princeze.

Pokopana je na otočiću, unutar vrta Althorp Park, u vlasništvu obitelji Spencer.

Princezu su sahranili s fotografijom na kojoj se nalaze sinovi Harry i William. Stavili su fotografiju ispod njenih prekriženih ruku na grudima, točno na njeno srce, pisao je svojevremeno Daily Mail.

Diana je na sebi imala i dio nakita kojeg su uspjeli izvući iz automobila nakon nesreće. Pokopali su je u crnoj vunenoj haljini koju je kupila nekoliko tjedana prije nesreće, a u ruci je imala krunicu koju joj je poklonila Majka Tereza.

Grob se ne može posjetiti, ali mogu se ostaviti poruke i darovi na spomeniku izgrađenom preko puta. Put do jezera je ukrašen s 36 stabla hrasta od kojih svaki predstavlja jednu godinu njezinog života.

I dan danas većina ljudi za nesreću krivi kraljevsku obitelj, a sve zbog pisma kojeg je Diana napisala 1993. godine.

"Sjedim za stolom i samo želim imati nekoga da me zagrli i ohrabri me, da mogu ostati snažna i uzdignute glave. Ova faza mog života je najopasnija zato što moj suprug planira prometnu nesreću", napisala je tadašnjem batleru Paulu Burrellu, pisao je New York Post.

U autu s njome su u tom trenutku bili njezin partner Dodi Al-Fayed, vozač Henri Paul i princezin zaštitar Trevor Rees-Jones, ujedno i jedini preživjeli. Auto je udario stub tunela, a pritom su ih pratili i paparazzi.

Obdukcija nakon nesreće pokazala je da je vozač Paul u krvi imao alkohola, ali i antidepresiva. Brojni svjedoci govorili su kako su ga vidjeli da je teturao kao klaun, nekoliko sati prije nesreće.

Poznato je i koje su bile posljednje riječi princeze Diane, a više o tome pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Tragična smrt princeze Diane prije 27 godina šokirala je čitav svijet, ovo su bile njene posljednje riječi!

Pogledaji ovo Celebrity Još jedna tužna vijest s kraljevskog dvora, Williamu i Harryju ovo je sigurno dodatni šok

Pogledaji ovo Celebrity Princeza Diana mislila je da je brak nje i Charlesa završio jer mu nije ispunila jednu želju: ''A onda je cijela stvar propala...''

Pogledaji ovo Celebrity Princ Harry odao je počast vječnoj vezi s princezom Dianom, Meghan Markle zasjenila ga je svojom pojavom

Pogledaji ovo Celebrity Princ Harry opet se dotakao tragičnog gubitka majke: ''Najteža stvar jest...''