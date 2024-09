Tragična smrt princeze Diane prije 27 godina šokirala je čitav svijet, ovo su bile njene posljednje riječi!

Tog kobnog dana policajac Xavier prvi je došao na mjesto nesreće u Parizu. Diana je tada još bila živa.

Prošlo je 27 godina od kobne noći u kojoj je život tragično izgubila princeza Diana. Princeza je preminula 31. kolovoza 1997. u nesreći u Parizu i ostavila neizbrisiv trag, a mnogi i danas tuguju za njom.

Lady Di bila je najpoznatija žena na svijetu te još i danas mnogi ne mogu vjerovati u njezinu tragičnu sudbinu. Njezina smrt je i dan danas misterij, a mnoga pitanja i dalje nemaju odgovora.

Većina ljudi za nesreću je krivila kraljevsku obitelj, a sve zbog pisma kojeg je Diana napisala 1993. godine.

"Sjedim za stolom i samo želim imati nekoga da me zagrli i ohrabri me, da mogu ostati snažna i uzdignute glave. Ova faza mog života je najopasnija zato što moj suprug planira prometnu nesreću", napisala je tadašnjem batleru Paulu Burrellu, pisao je New York Post.

U autu s njome su u tom trenutku bili njezin partner Dodi Al-Fayed, vozač Henri Paul i princezin zaštitar Trevor Rees-Jones, ujedno i jedini preživjeli. Auto je udario stub tunela, a pritom su ih pratili i paparazzi.

Obdukcija nakon nesreće pokazala je da je vozač Paul u krvi imao alkohola, ali i antidepresiva. Brojni svjedoci govorili su kako su ga vidjeli da je teturao kao klaun, nekoliko sati prije nesreće.

Policajac Xavier Gourmelon prvi je došao na mjesto nesreće, otkrio je tada da su zadnje princezine riječi bile:

"Moj Bože, što se dogodilo", piše The Sun.

Poznato je i da je doktor Frederic Mailliez je zadnji vidio princezu Dianu živu. Kada je hitna došla na mjesto nesreće, nisu imali pojma da se radi o princezi. Samo su vidjeli žensko tijelo na podu zdrobljenog Mercedesa.

Iako je kraljevska obitelj Dianu ignorirala nakon razvoda braka od princa Charlesa godinu ranije, kraljica Elizabeta se pet dana nakon princezine smrti obratila narodu.

"I ja želim odati počast Diani. Bila je izuzetno i nadareno ljudsko biće", rekla je kraljica ranije.

Ispraćaj princeze Diane krenuo je 6. rujna, a tisuće ljudi htjele su se posljednji puta oprostiti od omiljene im princeze. Povorka je bila duga četiri kilometra, a iza lijesa hodali su Dianini sinovi, William, tada 15-godišnjak, te Harry koji je tada imao 12 godina.

