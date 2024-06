Ovi prizori obišli su svijet prije 30 godina, no mnogi ne znaju koja se zapravo priča krije iza Dianine osvetničke haljine!

Princeza Diana smogla je hrabrosti istupiti pred javnost nakon šokantnog Charlesovog priznanja prije 30 godina, a od ovih prizora prošlo je 30 godina, o njima se još uvijek priča zbog jednog.

Prije 30 godina, one noći kada je tadašnji princ Charles priznao svoju aferu s Camillom, njegova otuđena supruga princeza Diana crnom je haljinom poslala najsnažniju poruku svim ženama svijeta.

Dan 29. lipnja 1994., zapamćen je po Diani i njenoj osvetničkoj haljini, kako su ju nazivali, a o kojoj se i dandanas priča.

Princeza je te večeri prisustvovala prikupljanju sredstava u galeriji Serpentine u Londonu.

Iz crnog automobila izašla je u crnoj svilenoj koktel haljini Christine Stambolian s asimetričnim nabranim steznikom i materijalom sa strane.

Kombinirala ju je sa svojom ogrlicom od safira, bisera i dijamanata te crnim najlonkama i štiklama, a ove prizore pri izlasku iz automobila teško je rekreirati.

No, malo tko zna da Diana zamalo nije kupila ovu haljinu od 900 funti jer je mislila da je prerizična.

Na probi, Diana je prvo probala ovakvu haljinu bež boje, ali u posljednji trenutak odluka je pala na crnu.

''Ovo je haljina koja pokazuje Dianu, princezu od Walesa, kako u potpunosti vlada osjećajem vlastite vrijednosti', rekla je dizajnerica haljina Christine Stambolian.

Za Daily Mail, Stambolian je ispričala i kako je izgledao trenutak kad je upoznala princezu.

Diana je ušla u njen dućan, u londonskom Beauchamp Placeu, nakon što je ručala sa svojim bratom Earlom Spencerom u svom omiljenom restoranu San Lorenzo.

''Diana je kupila crno-crvenu kratku dnevnu haljinu, žutu svilenu bluzu i malu krem bluzu bez rukava što je ukupno iznosilo oko 400 funti'', prisjetila se.

''Želim posebnu haljinu za posebnu priliku. Nije važno je li kratka ili duga. Mora biti nešto posebno'', dala joj je upute Diana.

''Sjeli smo, a ja sam nacrtala nekoliko skica na komadu papira'', nastavila je Stambolian.

''Haljina je bila prilično kratka i pokazivala je dosta kože. Diana nije bila sigurna u to. Mislila je da je to malo rizično. Htjela je sve pokrivenije, duže i vrat viši. No ja sam joj rekla da ima dobre noge i da bi ih trebala pokazati. Imala sam crno u mislima, ali ona je htjela krem. Za mene je Diana bila crno-bijela osoba. Nije mi se svidjela u blijedoružičastoj i plavoj boji s puno perlica.''

Dvjema je krojačicama trebalo više od 60 sati da naprave haljinu budući da je fino nabrani steznik morao biti ručno sašiven, dok je suknja od šifona morala biti pažljivo nabrana.

No, kad ju je Diana preuzela, dugo ju nije odenula. Tri godine visjela je nenošena u Dianinom ormaru i Christina se počela bojati da je možda nikad neće vidjeti u javnosti.

''Bila sam jako razočarana'', rekla je.

A tada nije ni sanjala da će upravo njezina haljina ostati jednom od povijesnih.

