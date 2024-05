O noći kada je princeza Diana upala na Met Galu bez grudnjaka i danas se priča, znakovita poruka koju je htjela poslati otkrivena je tek godinama kasnije

Princeza Diana bila je jedna od najvećih zvijezda Met Gale 1996. godine kada su svi gledali samo u nju i haljinu koju je obukla za tu prigodu.

Prvi ponedjeljak u svibnju već je tradicionalno rezerviran za jedno od najspektakularnijih modnih okupljanja humanitarnog karaktera Met Galu, koje se odvija u Metropolitan Muzeju u New Yorku i već godinama okuplja najveće svjetske zvijezde.

Fotografi će tako i ove godine na crvenom tepihu snimati holivudske zvijezde, modne ikone i renomirane dizajnere koji će se pojaviti odjeveni inspirirani distopijskom kratkom pričom JG-a Ballarda, The Garden of Time što je ovogodišnja tema okupljanja. Met Gala slovi kao vrhunac njujorškog društvenog okupljanja, a koja se često opisuje i kao najveća noć mode.

Iz godine u godinu o tom se događanju naveliko priča, a jedan od najposebnijih trenutaka dogodio se prije gotovo tri desetljeća, kada je tek razvedena britanska princeza Diana izazvala apsolutnu senzaciju.

Četiri mjeseca nakon što su potpisani papiri za razvod nje i tadašnjeg princa Charlesa i samo osam mjeseci prije njezine trgične smrti, Diana je prisustvovala gala svečanosti, kojom je u muzeju otvorena izložba Christiana Diora i obilježila je 50. obljetnicu njegova New Looka iz 1947. godine. Na događaj ju je pozvao Bernard Arnault, šef Diora i tamo je doputovala je Concordeom kako bi prisustvovala događaju.

Diana je snimljena kako na crveni tepih dolazi s bliskom prijateljicom Liz Tilberis, britanskom glavnom urednicom Harper's Bazaara i voditeljicom bala, dok je nosila haljinu tamno plave boje vrijednu deset tisuća funti, obrubljenu crnom čipkom, preko koje nosila baršunasti kaput. Bio je to i povijesni trenutak, jer je Diana bila prva osoba koja je nosila haljinu Diorovog novog dizajnera, Johna Galliana s njegove dugo očekivane prve haute couture revije. Uparila ju je sa svojom ogrlicom od safira i s trostrukim nizom bisera te torbom Lady Dior, izvorno nazvanom "Chouchou", a preimenovanom u njezinu čast.

Fotografije Dianine haljine pogledajte OVDJE.

Modna urednica Hilary Alexander opisala je Dianinu haljinu kao najvažniju haljinu otkad je Liz Hurley nosila svoj Versace model sa zihericama.

"Cijela ideja o nošenju podsuknje u javnosti je nova. Vidjeli smo glumice i starlete koje nose donje rublje kao gornju odjeću, ali da princeza to čini na svečanoj prigodi je druga stvar. To je vrlo senzualna, a ne pretjerano seksi haljina, i milijun je milja daleko od svečanijih odjevnih kombinacija koje ona obično bira. Predstavlja novu vrstu kraljevskog odijevanja. Noseći haljinu u tako važnoj prigodi, ona također odaje davno očekivanu počast Gallianu", napisala je Hilary za Daily Telegraph.

No, modna kritičarka Brenda Polan nije bila toliko oduševljena.

"Nije to bila toliko visoka moda koliko Oh! Couture. Problem, i ne postoji delikatan način da se to kaže, je taj što je izgledalo kao da je slučajno izašla u spavaćici, što je, naravno, značilo da nije nosila grudnjak", napisala je u Daily Mailu.

U jednom od svojih intervjua iz 2018. godine dizajner Galliano je otkrio da je Diana bila ta koja je odlučila biti provokativna, skinuvši unutarnji poprsje.

"Bio je to odraz onoga kako se već osjećala. Oslobođeno", rekao je za Wall Street Journal Magazine.

Osim Diane, gosti njujorške zabave godine bili su britanska urednica američkog Voguea Anna Wintour, dizajneri Calvin Klein i Christian Lacroix, modeli Linda Evangelista, Christy Turlington te Iman i fotograf Patrick Demarchelier. Tri tisuće gostiju platilo je 150 funti za ulaznicu za gala večeru, dok je još njih 900 platilo 650 funti nadajući se da će ugledati princezu. Nakon što je pijuckala šampanjac i razgovarala s dizajnerima Verom Wang, Oscarom de la Rentom, Calvinom Kleinom i Billom Blassom, Diana je sjedila između Tilberisa i Galliana, večerala je brancina, teletinu i tarte tatin. Ali pobjegla je prije ponoći, odvezla se u luksuznoj limuzini natrag u otmjeni hotel Carlyle kad je ples trebao početi propustivši pojavljivanje na plesnom podiju što su svi željno iščekivali.

"Ljudi su je htjeli samo gledati. Platili su da je vide, a ona se, bez obzira na sve, nije pojavila. Šteta. Ona je tako lijepa. Mislim da se mogla malo više potruditi", izjavila je tada debitantica bala Crickett Richards, prenosi Daily Mail.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svi su gledali u Severinina stopala, bit će vam jasno zašto kad vidite fotografije: "Nisam mogla doći u samo jednima...''

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tragična smrt Silvane Armenulić misterij je i 47 godina kasnije, zanimljivo je i što je izjavila nekoliko mjeseci prije nego što je svijet zauvijek napustila