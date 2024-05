Svi su gledali u Severinina stopala, bit će vam jasno zašto kad vidite fotografije: "Nisam mogla doći u samo jednima...''

Severina je na Općinski sud u Zagrebu stigla u dvostrukim štiklama koje su privukle pozornost.

Severina se pobrinula da njezin dolazak na novo ročište zbog nametljivog ponašanja i uhođenja bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba Gordane Buljan Flander te za slanje uvredljivih poruka ravnateljici sinove škole Ljiljani Klinger nikako ne prođe nezapaženo, a jedan dio na njoj privukao je posebnu pozornost.

Riječ je o cipelama koje je 52-godišnja pjevačica odabrala za tu prigodu. Nosila je dizajnerske štikle francuskog brenda Jacquemus, a uskladila ih je i s torbicom. Model izgleda kao dvije štikle u jednoj, crne i bijele boje, a cijena im je oko 850 eura.

Kako vam sviđaju Severinine štikle? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

"Dobro sam. Nisam mogla doći u samo jednim štiklama, već u dvjema. Nisam im mogla odoljeti. Ova crnina na meni je kao za modernu sahranu", pojasnila je Severina za 24 sata.

Prema optužnici tužiteljstvo za pjevačicu traži uvjetnu kaznu od deset mjeseci s trogodišnjim rokom kušnje, a nakon prvog održanog ročišta jasno je dala do znanja što o svemu misli.

"Jednostavno su mi dirali u dijete. Ne znam što biste vi napravili da ste na mom mjestu. Ovo je situacija gdje umjesto da vas država štiti i da vam štiti dijete, oni su protiv mene podigli optužnici za djelo nametljivog ponašanja. Jer sam dvjema ženama uključenim u postupak poslala SMS-ove, a one me pritom nisu ni blokirale. Dotične gospođe pisale su pomno glavnoj državnoj odvjetnici, osobno i tražile da se pozabave sa mnom. I evo mene pred sudom umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedopuštene radnje s pozicija moći. Naime, i one su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavile u crno stoje u ladici po bespućima državnog odvjetnica i to je problem ove države. Apsolutno se ne osjećam krivom i mislim da su nam mom mjestu trebale biti te dvije gospođe, od kojih sam jednu nazvala krivonoga baba, jer u Splitu stvarno imam raznih izraza, a po izjavama našeg predsjednika Milanovića, koji naziva ljude raznim imenima…. A drugu preblajhana plavuša, što je također nešto što spada u kolokvijalni govor. Suda se ne bojim, kao Rade Končar, pucajte u prsa", izjavila je tada za 24 sata.

