Severina zbunila svoje obožavatelje videom koji je objavila s aerodroma: "Ovaj čovjek me stalno prati"

Severina se našalila sa svojim bubnjarom Damirom Šomenom pa objavila video koji su zajedno snimili.

Severina je krenula put još jednog nastupa i to u Dubrovnik, a u koji se otputila iz zračne luke u Sloveniji u kojoj je također imala koncert, a na aeorodromu je snimila i zanimljiv video koji je odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima u pričama na Instagramu.

"Ovaj čovjek me stalno prati, stalno mi je iza leđa", rekla je Severina u prvom videu u kojem se vidi muškaraca u prugastoj majici i sa šiltericom na glavi.

Potom je objavila još jedan video koji je dobro nasmijao sve: "Oprostite, zašto se sad i sjeli do mene?", pitala ga je Seve, na što joj je on odgovorio: "Samo ću ti reći, kad postaneš popularna, slobodno me zovi u bend. Možda ću imati vremena", a onda su tek mnogi shvatili da je riječ o njezinom bubnjaru Damiru Šomenu.

Damir je inače jedan od naših napopularnijih i najnagrađivanijih bubnjara, a sa Severinom ga povezuje dugogodišnja suradnja i prijateljstvo.

