Naša bivša nogometašica ostvarila velik uspjeh u Zvezdama Granda, znamo je i s Dore i Supertalenta: "Ajme, ženo, ajde što pjevaš, ali izgledaš..."

Beta Sudar u "Zvezdama Granda" ostvarila je velik uspjeh, a pohvalila se time i na društvenim mrežama.

Domaća javnost imala je prilike pobliže upoznati našu mladu pjevačicu Betu Sudar dok se natjecala na Dori, na kojoj je nastupila već dva puta, a sada je svoju sreću odlučila okušati i u regiji, točnije u showu "Zvezde Granda".

24-godišnja Beta prvi je put na Dori nastupila 2019. godine s pjesmom "Don’t Give Up", a dvije godine kasnije s pjesmom "Ma zamisli", no nije ostvarila značajan uspjeh. To se sada promijenilo jer je u popularnom srpskom showu prošla u deseti krug.

Time se pohvalila i na svom profilu na Instagramu, na kojem je trenutačno prati više od 11 tisuća ljudi, a objavila je i fotografiju na kojoj pozira u haljini u kojoj je nastupila u showu, kao i video nastupa.

"Ajme, ženo, ajde što pjevaš, ali izgledaš wow!!", "Izgledaš božanstveno", "Predivno", "Ajmo, Valpovo", "Ajme meni, jesi lijepa", "Ljepotica, nema dalje", "Prelijepa si", "Pobjednica ove sezone", "Čestitam", samo su neki od komentara koje je dobila od svojih pratitelja.

Beta je inače i bivša nogometašica iz Valpova, a imali smo je prilike gledati i u showu "Supertalent". Beta je tada žiri oborila s nogu svojim moćnom izvedbom pjesme Celine Dion "Alone", kojom se predstavila na audiciji 2016. godine, a natjecanje je završila u polufinalu showa.

''Supertalent je bila ta moja prva velika pozornica na kojoj su se me zapravo gledali i ljudi preko malih ekrana i uživo, dobar me žiri ocjenjivao i nekako mi se to svidjelo već tad'', izjavila je Beta prije nekoliko godina za IN magazin.

Kad ona zapjeva, teško je povjerovati da je dvojila hoće li postati pjevačica ili, vjerovali ili ne, nogometašica.

''Nogomet sam trenirala šest godina, prestala sam ga trenirati prije nekih godinu i pol, taman kad sam počela snimati prvu pjesmu pa drugu. Jednostavno kad putuješ više nemaš vremena za treninge i da se posvetiš tom sportu i morala sam odlučiti - nogomet ili pjevanje'', objasnila je Beta tada.

