Sin Siniše Vuce očarao žensku publiku u Splitu! Pogledajte novi imidž ovog zgodnog mladića kojeg su povezivali s Domenicom

Vilibald Vuco i Beta Sudar zajedno su izveli pjesmu "Molim te vrati se" na Splitskom festivalu i tako ugodno iznenadili sve prisutne.

Sin pjevača Siniše Vuce, Vilibald mamio je poglede obožavateljica na Splitskom festivalu zbog svoje nove frizure koju je u potpunosti skratio.

Naime, kratka frizura otvorila mu je lice te su njegove linije, brada i zubi pali u prvi plan.

Kako vam se sviđa Vilibaldova nova frizura? Top

Flop 66% Top!

Top! 66% Flop! Ukupno glasova:

Na pozornici se pojavio u društvu glazbenice Bete Sudar te je s njom izveo Vucin stari hit "Molim te vrati se", a Siniša ih je ponosno bodrio iz prvih redova.

"Tek sam jučer upoznala Vilibalda, i super je dečko! Imamo puno zajedničkih tema, volimo pjesmu i nogomet - oboje smo ga trenirali", izjavila je Beta za Slobodnu Dalmaciju.

Vilibald je na sebi imao crnu košulju i crne elegantne hlače, a na nogama su se isticale lakirane cipele.

Inače, Vilibald je sudjelovao u jednoj epizodi showa "Ples sa zvijezdama" što je mnogima ostalo u sjećanju.

Šuškalo se i da su on i Domenica Žuvela, s kojom je plesao, nešto više od prijatelja, međutim oni su to opovrgnuli i pjevačica je priznala da ima dečka, ali da to nije on.

"S Domenicom se intenzivno družim zadnjih par godina. Upoznali smo se u Splitu, preko zajedničkih prijatelja. Imamo sličnu energiju, volimo društvo, zabavu i zezanciju. Ona je stvarno divna osoba, jako je dobra i nježna, a opet pomalo divlja, što meni odgovara. Između nas nema ništa više od prijateljstva. Osim toga, prijatelj sam i s njezinim dečkom", izjavio je Vilibald tada za Slobodnu Dalmaciju.

Vuco osim Vilibalda, ima kćeri Brigitu i Katarinu.

