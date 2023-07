Seks skandali i afere umalo su uništili njegovu svjetsku karijeru, a sve je najviše šokirao broj žena s kojima je navodno prevario svoju suprugu!

Williama Levyja svi se sjećamo iz serije ''Oprezno s anđelom'', a unatoč tome što su njegov život obilježile brojne ljubavne afere, pod ovim frajerom žene diljem svijeta i dalje padaju na koljena.

Glumac kubanskih korijena William Levy posljednjih je godina tema brojnih tabloida zbog seks-skandala i brojnih afera koje su isplivale na površinu, ali i dalje mami uzdahe svojom pojavom gdje god da se pojavi.

Levy je odrastao s majkom na Kubi, a kada je imao 20 godina s obitelji se preselio u Miami gdje je završio srednju školu te se jedno vrijeme bavio bejzbolom. Kasnije se preselio u Los Angeles gdje je učio glumu te je jedno vrijeme radio i kao model. Studirao je glumu kasnije u Miamiju i Meksiku, a proslavio se u sapunici "Oprezno s anđelom".

Godine 2014. glumio je i u američkom filmu "Ovisan" kojim je privukao pozornost škakljivim scenama sa Sharon Leal. Levy je u trileru utjelovio slikara koji pobudi zanimanje udane galeristice. Iako je taj film bio dobar početak Williamove holivudske karijere, stvari se nisu razvijale kako je htio glumac kojeg su zbog porijekla i izgleda nazvali "kubanski Brad Pitt". Otada je odbijao glumačke uloge, ali na povratak onome što mu najbolje ide natjerao ga je i bankrot koji je doživio prije nekoliko godina.

A njegovom seksipilnom izgledu mnoge dame nisu uspjele odoljeti. Dugo je to trpjela i njegova bivša supruga Elizabeth Guttierrez od koje se rastao prošle godine. Za njihov razvod bile su krive brojne afere s Levyjeve strane. Što se tiče njegovih brojnih afera poznato je da je suprugu, među ostalima, prevario i s nekim kolegicama. Jedna od njih je Ximena Navarreta, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu", o čemu je ona sama progovorila, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Zatim je tu i glumica Jacqueline Bracamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje, a ona je također o svemu javno progovorila, i to u svojem romanu. Priznala je da je vezu s Williamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantirao, ali malo tko je povjerovao u njegovu priču.

Protiv glumca je bila podignuta i optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela te je prisilio na spolni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no William nikada nije zanijekao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako mu je lagala o tome koliko godina ima.

Šuškalo se i o njegovoj aferi s kćeri slavnog producenta Reynalda Lopeza, Barbarom.

No unatoč tome što je poznat po preljubima, mnoge i dalje padaju na koljena kada ga vide, a William se s godinama sve bolje drži te mu i pokoja sijeda danas odlično stoji.

Na Instagramu se često voli pohvaliti i fotografijama bez majice gdje se ističu njegovi isklesani mišići i torzo kojim se oduvijek volio pohvaliti.

