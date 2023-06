Lana Jurčević otvoreno o kilaži i promjenama na svojem tijelu: ''Tijelo mi se mijenja, nemam više 17!''

Uz titulu pjevačice, Lana Jurčević ima i status jedne od najuspješnijih domaćih celebrity poduzetnica. Njezin brend kozmetike proslavio je peti rođendan i okupio brojne poznate Hrvatice koje su nam otkrile svoje male tajne blistavog izgleda, omiljene tretmene pomlađivanja, ali i skidanja kilograma. Detalje pogledajte u prilogu In magazina!

U društvu brojnih ljubiteljica zdrave i njegovane kože, Lana Jurčević je proslavila peti rođendan svojeg brenda kozmetike.



''Krenuli smo od prve bočice, sjećam se, bojažljivo, u maloj kuhinjici, pakirali smo sve, sami smo ljepili etikete, nije mi palo na pamet, mislim da smo sad prodali skoro milijun bočica'', kaže Lana.



Ljubav prema njezi kože planula je još u mladosti.



''Ja sam oduvijek bila skincare fanatik. Ulja, eterična ulja, aromaterapija, proučavanje sastojaka, onda sam u jednom trenutku 10 kila kozmetike bacila iz svoje kupaonice kad sam počela čitati sastojke. Tako da sam neku svoju filozofiju, neke svoje vrijednosti sam htjela prenjet drugim ženicama'', objasnila je.



Viklerčići, češljići, pomadice, parfemi...kako pjeva Zdravko Čolić...ti mali beauty rituali trenutci su opuštanja koje slavne dame ne preskaču.



''Gajim veliku ljubav prema dermokozmetici, preparativnoj kozmetici, dekorativnoj kozmetici i to stvarno do tinejdžerskih dana. Ja uvijek moram naći vrijeme za to zato što to znači da sam našla vrijeme za sebe'', kaže Lucija Lugomer.



''Ja uvijek kažem manje je više, tako da moraš nać jednu jedinu dobru kremu koju imaš i navečer i ujutro i svaki dan i cijelo vrijeme'', kaže Mia Kovačić.



''Priuštim si i noktiće i depilaciju, pa malo otiić u solarij, mislim, sve su to male sitne stvari koje ženu stvarno čine sretnom'', kaže Lucija Lugomer.



''Redovito skidati šminku, redovito čistiti kožu, ne invazivno, ne naglo, pazit tu kožu, tapkat, masirati'',objasnila je Mia Kovačić.



Koji su tretmani Ani Begić Tahiri najdraži što se pomlađivanja tiče?

''Pa ima ih dosta, moram reć...hahaha...ali najviše volim peelinge, volim peelinge. Imam tu hiperpigmentaciju jaku, stradalo mi je dosta čelo, recimo, ali s godinama uspijevam. Nisam baš pribjegla laserima, jer uvijek sam slobodna kad je ovako lijepo vrijeme, a ne smiješ ići na laser kad je sunce, a zauzeta sam onda kad bi trebala ići, tako da kemijski peelinzi, iglice i takve stvari'', kaže.



Uz njegovanu kožu, Lana je veliki zagovornik body positivity trenda, no gdje je granica između prihvaćanja oblina i prekomjerne težine?



''Izdogađale su mi se neke stvari u životu, tijelo mi se mijenja, nemam više 17, drugačiji metabolizam... Poanta svega nije da ja zagovaram višak ili manjak kilograma, zdravlje je nešto što mi je uvijek bilo i uvijek će biti prioritet. Ne zagovaram da se nezdravo hranimo, nezdravo živimo, apsolutno ne, ali smatram da trebamo biti OK i tolerantne prema samima sebi u određenim periodima života kad ponekad i nemamo baš kontrolu nad tim što nam se događa s tijelom'', objasnila je.



Glumica Ana Begić Tahiri sve je oduševila vitkom linijom iza koje stoji zdrav način života.



''Imam neki program u glavi i ne popuštam! ne popušam i to već traje neke dvije godine!'', rekla je.



A bore? Kako slavne dame gledaju na starenje pod povećalom javnosti?



''Sve naše bore su dio našeg života, to treba pozdraviti, to treba ispratiti s ljubavlju, treba sebe doživjeti s ljubavlju, treba zapravo biti svjestan da starimo i da je to neminovno i da taj neki moment u glavi, duši, srcu, kako god hoćeš, izlazi vani i to je ono što nas pomlađuje'', rekla je Mia.

Kakva je situacija kod Mije kad je ljubav u pitanju?

''Kod mene je situacija dosta dobra! Zdrava sam, sretna sam, puno se smijem. Mislim da je to najljepši dodatka ženi da se puno smije i da je zadovoljna, evo to je to'', zaključila je.



To je i Lanina filozofija. S osmijehom u nove poslovne izazove!



''Majke mi, nekad sama sebi kažem ''Isuse Bože, kad ćeš se ti umorit!'' Imam valjda toliko puno energije, valjda me taj adrenalin fura, ne samo to, mislim da obožavam sve šta radim. Mislim da je to moj neki glavni benzin i glavno gorivo!''', kaže Lana.



Lana je benzin natankala do vrha i kreće u nove radne pobjede, i kozmetičke i glazbene.

