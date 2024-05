Naša pjevačica nakratko je oživjela nikad prežaljenu dance divu 90-ih i vratila sve u prošlost: "Ona bi bila jako ponosna"

Mia Negovetić u desetoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirala se u Kasandru.

Pjevačica Mia Negovetić vratila je gledatelje showa Tvoje lice zvuči poznato natrag u 90-te godine i to kao naša legendarna i nikad prežaljena glazbena diva Kasandra.

"Jako mi je fascinatna! Znala sam dosad samo onu pjesmu Sladoled i to baš zbog TLZP-a, mislim da je netko dobio prije Kasandru. I onda kad sam je išla istraživati i shvatila da je ona totalno prekrasna žena i modna ikona. Sve te komade robe koje je nosila, to bi se danas moglo isto. Ne mogu tvrditi da moja generacija nije upoznata s njom, ali ja osobno nisam bila preupoznata. Mislim da će mi najteže biti donijeti taj njezin duh, jer je zračila posebnom osobnošću. Nadam se da ću to dostojno odraditi", priznala je Mia i priznala da uopće nije lako pjevati kao Kasandra.

Pogledaji ovo inMagazin Mia Negovetić podigla ljestvicu TLZP-a transformacijom u zgodnog Damiana: "Zapravo uopće nije arogantan nego suprotno"

"Ti si glasovno napravila da zaista i zvučiš kao Kasandra, tako se to posložilo i nemaš ti tu više što dodat puno, prijatelju moj", kratak i jasan je bio Enis Bešlagić.

"Ovo je naravno bilo, apsolutno točno u svakom smislu. Sad je već tebi teško što uopće može slijediti nivo tvojih mogućnosti. Tako da hvala ti", zaključio je Goran Navojec.

"Mene si jako podsjetila na Kasandru, obzirom da sam ja svoju karijeru započela 1995. godine, ona je tada već bila velika diva naših prostora. Bila je posebna, jedinstvena i vjerujem da će se svi koji su je poznavali složit sa mnom, da uopće nije bila svjesna koliko je bila lijepa, prekrasna i talentirana. Uvijek je nekako bila samozatajna i možda čak sumnjala u to što je radila, a ustvari je bila toliko velika u tome. Gledam te, vidim Kasandru u malom, stvarno fenomenalno jer vidim u tebi nju. Kad nekog više nema među nama, treba to dostojanstveno iznijeti na ovoj pozornici i nekako sam se vratila u prošlost i svoje početke, zato ti hvala", poručila joj je sjetna Minea.

Pogledaji ovo Celebrity Gledatelji našeg hit-showa ne mogu se načuditi transformaciji naše mlade pjevačice: "Ona zaslužuje Oscara!"

"Glasovno si apsolutno dobila tu njezinu boju, o maski neću pričati, apsolutno si ista Kasandra. Meni je žao što njema više nema među nama, ali sam siguran da je Kasandra još uvijek tu, da bi večeras bila jako ponosna. Ali ja znam tko će nas gledati, u to sam uvjeren. Sigurno će nas gledati Kasandrina mama, pa joj šaljemo jedan veliki pozdrav", izjavio je Mario Roth.

U Mijinoj transformaciji uživao je i pobjednik posljednje sezone showa "Ples sa zvijezdama" i influencer Marko Cuccurin, koji ju je kao prijatelj bodrio i navijao za nju iz publike.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Baby Lasagna prošetao je famoznim tirkiznim tepihom u Malmöu, svojim outfitom nadmašio je sve ostale natjecatelje!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Bivša Šukerova zaručnica bila je njegova najveća ljubav, a način na koji ju je zaprosio i danas se prepričava, pogledajte kako sada izgleda