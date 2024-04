Mia Negovetić podigla ljestvicu TLZP-a transformacijom u zgodnog Damiana: "Zapravo uopće nije arogantan nego suprotno"

Da su kandidati iz emisije u emisiju sve bolji, pokazala je i jučerašnja epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato. Ljestvicu je visoko podignula Mia Negovetić u ulozi frontmena talijanskog benda Maneskin. Mia je u potpunosti zapalila atmosferu u studiju, a sve dojmove nakon maestralne pobjede otkrila je Mateji Slogar za IN Magazin.

Mia Negovetić u potpunosti je skinula Damiana Davida iz Maneskina i odnijela još jednu pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato.

"Pa evo meni je bilo super iskustvo biti Maneskin i drago mi je što sam odnijela pobjedu. Dala sam dvjesto posto od sebe, nijednom nisam tako na probi izvela, valjda me adrenalin povuko da tu točku zaokružim do kraja", priznala je Mia.

"Damiano je specifična persona za imitaciju jer je baš na granici neke arogancije, zapravo uopće nije arogantan nego suprotno, baš je privlačna ta njegova energija", dodala je.

A ovog puta i ekipa zadužena za masku morala se pomučiti jer Mia je nosila torzo od umjetne kože.

"Nešto što nisam dosad nosila je to silikonsko tijelo, taj torzo i zapravo rukavi to je zapravo dosta čudno iskustvo jer je neprirodno imati to na sebi i zastrašujuće koliko realistično izgleda od nekih mišića, krvih žila itd", otkrila je Mia.



Miji talijanski nije bio problem jer, kaže, govori se i u njezinoj obitelji te je cijeli život njima okružena. Ove Talijane pratila je i prije nekoliko godina kada su na Eurosongu pomeli konkurenciju.



"Naravno da jesam, ja sam navijala za njih i nadala sam se da će oni pobijediti i odtad ih ustvari stalno pratim. Pratim Eurosong odkad sam bila mala curica, odkad znam za sebe i užano mi je drago zbog Baby Lasagne, navijala sam za njega i sigurna sam da, znam koliko stresa stvara kad kažu pobijedit će, ali bitno je da se on dobro zabavi i odradi super taj nastup jer je to zaslužio", zaključila je Mia.



A da je Mia vjerno pratila Eurosong, čini se, načula je i gljiva koja ju je počastila još jednom takvom transformacijom iduće nedjelje.



"Dodijelila mi je Harija Mata Harija, pjesma Lejla, opet Eurosong. To mi je već četvrti izvođač s Eurosonga. Očito gljiva voli moje Eurosong transformacije, jako lijepa pjesma, jako emotivna i zapravo jako delikatna za izvesti", pojasnila je.

Kako će se snaći, saznat ćemo već za tjedan dana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.