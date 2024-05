Tragična smrt Silvane Armenulić misterij je i 47 godina kasnije, zanimljivo je i što je izjavila nekoliko mjeseci prije nego što je svijet zauvijek napustila

Silvana Armenulić izgubila je život u tragičnoj automobilskog nesreći 1976. godine, a njezini hitovi i danas su rado slušani.

Nikad prežaljena pjevačica Silvana Armenulić bila je jedna od najvećih glazbenih zvijezda bivše Jugoslavije i jedna od najbližih suradnica legendarnog pjevača Tome Zdravkovića, a njezina smrt do danas je ostala veliki misterij.

Silvana je preminula 10. listopada 1976. godine, u dobi od samo 36 godina, nakon što je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Beograd – Niš kod Kolara. Osim nje u nesreći su svoje živote izgubili i šef narodnog orkestra Radio Beograda Miodrag Jašarević te Silvanina sestra Mirjana Barjaktarević koja je bila u šestom mjesecu trudnoće.

Silvana je u to doba bila u središtu skandala jer se u novogodišnjem programu pojavila u bikiniju, što je u to vrijeme bilo za mnoge nepojmljivo, a njezina smrt i dandanas izaziva brojne kontroverze jer neki i dalje tvrde kako se nije radilo o nesretnom slučaju, već o planiranom ubojstvu. Navodno ju je u to vrijeme proganjao jedan službenik državne sigurnosti, kojeg je ona odbijala jer je bila udana, a on se s tim nije želio pomiriti, pa je time njezina smrt poprimila i političke konotacije.

Zanimljivo je i kako je Silvana u jednom od intervjua koje je dala nekoliko mjeseci prije smrti rekla: "Nemojte me zaboraviti", kao da je predosjećala da će se nešto dogoditi.

"Uvijek mi je teško kada moram pričati o njenoj pogibiji. Prihvatio sam ono što je pisalo u policijskom izvještaju, a poslije su mi rekli da je možda i ona bila za volanom. Sve te priče koje se vezuju za njenu smrt smatram kafanskim. Na svaku godišnjicu Silvanine smrti idem na njen grob, a nekad odem i bez nekog formalnog povoda. I naša kći Gordana uvijek sama posjećuje majčin grob, ne voli ići kada je gužva. Nerado o tome govori, što je razumljivo, jer je imala samo 12 godina kada je Silvana poginula. Postavio sam na grobu dva bijela goluba od mramora. Pamtim je kao osobu koja je bezgranično bila hrabra, ničega se nije bojala. Voljela je brz život i uzbuđivale su je opasnosti. Jednom je u Njemačkoj zalupila vrata stana, a ključ je ostao s unutrašnje strane. Izašla je na rub zgrade širok oko 40 centimetara po kome je, na visini od dvadeset metara, obišla kuću i kroz prozor na kupaonici ušla u stan. A kao supruga i prijateljica bila je nježna, pažljiva i blagodata", rekao je jednom prilikom Silvanin suprug i tenisač Radmilo Armenulić.

On i Silvana vjenčali su se 1961. godine, a tri godine kasnije dobili su kćer Gordanu. Par se vjenčao bez znanja roditelja, a tek nakon što je i službeno postala njegova supruga Radmilo je Silvanu upoznao s njima jer se bojao da neće odobravati njegovu ljubav s kafanskom pjevačicom. No oni su mu zamjerili samo to što je krio vezu od njih i što ih u konačnici nije pozvao na svadbu.

Silvana, rođena kao Zilha Barjaktarević, u pjevačke vode uplovila je već u ranoj mladosti, ali s glazbom se ozbiljnije počela baviti tek kada ju je u Sarajevu čuo harmonikaš Ismet Alajbegović. Želio je da se Silvana pridruži njegovu orkestru, ali kako je tada još bila maloljetna, za to je trebalo odobrenje njezinih roditelja. Na početku se nisu slagali s idejom da tako mlada djevojka nastupa po kavanama i restoranima, ali ipak su promijenili mišljenje. Pjevanjem je kasnije pomagala prehraniti svojih devetero braće i sestara, o kojima je njezina majka morala sama voditi brigu nakon što joj se otac odao alkoholu i napustio obitelj.

Jedna od njezinih sestara, Dina Barjaktarević jednom je prilikom za srpske medije otkrila da se dobro sjeća svog posljednjeg susreta sa Silvanom.

"Dan je počeo uobičajeno, a Silvana i Mirjana počele su se spremati za put. Trebala sam i ja ići s njima, ali ostala sam kod kuće da bih pogledala film. Kad su krenule, Mirjana se vratila na vrh stepeništa i poljubila me. Nikad nisam čitala izvještaj s obdukcije. Čitala su ga moja braća koja su mi rekla neka ja ne čitam", izjavila je Dina prenosi Blic.

Pjevala je izvornu narodnu muziku, sevdalinke i starogradske pjesme, ali najveći uspjeh doživjela je kada je u televizijskoj seriji "Ljubav na seoski način" izvela pjesmu "Šta će mi život", koja je preko noći postala veliki hit, a ploča na kojoj se nalazila prodana je u za to vrijeme nevjerojatnih 300 tisuća primjeraka.

Upravo joj je tu pjesmu napisao legendarni Toma Zdravković, kojeg je upoznala na klupi u parku u Leskovcu, u kojem je nastupala. On je tada bio u teškoj situaciji i Silvana mu je ponudila da nastupa na njezinim koncertima, a Toma joj je u znak zahvale napisao pjesmu koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova.

Zahvaljujući njoj, Toma je izgradio blistavu karijeru, a njegova udovica Gordana Zdravković jednom je prilikom za srpske medije otkrila i da je potajno bio zaljubljen u nju te da ga je njezina smrt jako pogodila.

"Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti ni kazati joj da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog", ispričala je Gordana za srpsku televiziju K1.

