Na današnji dan prije 47 godina preminula je nikad prežaljena ljubav Tome Zdravkovića, njena smrt i danas je misterij

Silvana Armenulić bila je poznata regionalna zvijezda koja je tragično preminula 1976. godine u prometnoj nesreći, a njezina smrt sve do danas pravi je misterij.

Ime Silvane Armenulić svi su pobliže upoznali nakon izlaska filma ''Toma'' koji je postao apsolutni hit diljem regije, a Silvana je bila, osim vrsne glazbenice, i neprežaljena ljubav Tome Zdravkovića. Međutim, Toma i Silvana nikada nisu uspjeli biti zajedno, a Silvana se 1961. godine udala za Radmila Armenulića, s kojim je imala i jedno dijete, kćer Gordanu Armenulić.

No, njezin život svejedno nije završio sretno. Silvana je preminula 10. listopada 1976. godine, kada joj je bilo tek 36 godina, nakon teške prometne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Beograd – Niš kod Kolara. Osim nje živote su izgubili šef narodnog orkestra Radio Beograda Miodrag Jašarević te Silvanina sestra Mirjana Barjaktarević.

Silvana je u to doba bila u središtu skandala jer se u novogodišnjem programu pojavila u bikiniju, a njezina smrt i dandanas izaziva brojne kontroverze jer neki i dalje tvrde kako se nije radilo o nesretnom slučaju, već o planiranom ubojstvu. Navodno ju je u to vrijeme proganjao jedan službenik državne sigurnosti, kojeg je ona odbijala jer je bila udana, a on se s tim nije želio pomiriti, pa je time njezina smrt poprimila i političke konotacije.

Zanimljivo je i kako je Silvana u jednom intervjuu nekoliko mjeseci prije smrti rekla: "Nemojte me zaboraviti", kao da je predosjećala da će se nešto dogoditi.

Silvana, rođena kao Zilha Barjaktarević, u pjevačke vode uplovila je već u ranoj mladosti, ali s glazbom se ozbiljnije počela baviti kada ju je u Sarajevu čuo harmonikaš Ismet Alajbegović. Želio je da se Silvana pridruži njegovu orkestru, ali kako je bila maloljetna, za to je trebalo odobrenje njezinih roditelja. Na početku se nisu slagali s idejom da tako mlada djevojka nastupa po kavanama i restoranima, ali ipak su promijenili mišljenje. Pjevanjem je kasnije pomagala prehraniti svojih devetero braće i sestara, o kojima je njezina majka morala sama voditi brigu nakon što joj se otac odao alkoholu i zapustio obitelj.

Pjevala je izvornu narodnu muziku, sevdalinke i starogradske pjesme, ali najveći uspjeh doživjela je kada je u televizijskoj seriji "Ljubav na seoski način" izvela pjesmu "Šta će mi život", koja je preko noći postala veliki hit, a ploča na kojoj se nalazila prodana je u za to vrijeme nevjerojatnih 300 tisuća primjeraka.

Upravo joj je tu pjesmu napisao legendarni Toma Zdravković, kojeg je upoznala na klupi u parku u Leskovcu, u kojem je nastupala. On je tada bio u teškoj situaciji i Silvana mu je ponudila da nastupa na njezinim koncertima, a Toma joj je u znak zahvale napisao pjesmu koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova.

Zahvaljujući njoj, Toma je izgradio blistavu karijeru, a njegova udovica Gordana jednom je prilikom za srpske medije otkrila i da je potajno bio zaljubljen u nju te da ga je njezina smrt jako pogodila.

"Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti ni kazati joj da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog", ispričala je za srpsku televiziju K1 nakon što je pogledala novi film o životu svojeg supruga "Toma".

Silvanin lik u filmu je utjelovila prekrasna Tamara Dragičević, a Tomu je vrhunski odglumio jedan od omiljenih srpskih glumaca Milan Marić.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako se Brena 1998. zabavljala u kultnom zagrebačkom klubu, posebno je uživala u društvu našeg pjevača

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša pjevačica uz fotografiju bez imalo šminke otkrila svoju nepoznatu stranu: ''Htjela sam cice, pa nos, pa usne, a sad mislim kako moj muž ima baš lijepu ženu''