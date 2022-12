Silvana Armenulić iza sebe je ostavila maloljetnu kćer, a evo tko je ona i kako danas izgleda!

Silvana Armenulić tragično je preminula te iza sebe ostavila djevojčicu Gordanu Armenulić, koja danas nedvojbeno podsjeća na svoju majku.

Silvana Armenulić bila je poznata regionalna zvijezda, koja je tragično preminula 1976. godine u prometnoj nesreći.

Njezin smo život pobliže upoznali u filmu ''Toma'', koji je postao apsolutni hit diljem regije, a Silvana je bila neprežaljena ljubav Tome Zdravkovića.

Međutim, Toma i Silvana nikada nisu uspjeli biti zajedno, a Silvana se 1961. godine udala za Radmila Armenulića, s kojim je imala i jedno dijete, kćer Gordanu Armenulić.

Kada je njezina majka poginula, Gordana je imala samo 12 godina, a svoj život nikada nije previše izlagala javnosti i medijima.

Međutim, na svojem profilu na Facebooku često objavljuje nove fotografije, a na posljednju profilnu fotografiju koju je postavila reagirali su brojni prijatelji.

Gordana ih je na slici veoma podsjetila na pokojnu majku, a evo što su joj poručili.

''Goga draga, nikad ne mijenjaj ovu fotku'', ''Prava ljepotica, toliko podsjeća na njenu majku, jedna dobra duša'', a sličnost je doista vidljiva.

''Na današnji dan prije 46 godina u 21:30 prestalo je kucati srce moje mame. Nakupilo se toga za četiri života. Nedostaješ mi. Da me zagrliš. Da osjetim tvoj dodir. Da me poljubiš. Da me nasmiješ. Da samo budeš pored mene. Jaka sam, čak i kada mi suze idu niz lice, uvijek sam dovoljno hrabra'', napisala je Gordana na godišnjicu smrti u listopadu.

Često zna podijeliti i Silvanine fotografije iz mladosti, a uz svaku uvijek napiše i emotivan opis.

Gordana danas ima 58 godina i o njezinu se životu zna vrlo malo. Majka je dvojice sinova te je radila u jednoj beogradskoj gimnaziji.

Podsjetimo, Silvana je izgubila život 10. listopada 1976. godine u teškoj prometnoj nesreći na magistralnom putu Beograd – Niš kod Kolara. Nesreća je bila kobna za Silvanu, kojoj je tada bilo 36 godina, a u nesreći su poginuli i Miodrag Jašarević, šef narodnog orkestra Radio Beograda, koji je te večeri bio za volanom, i Silvanina sestra Mirjana Barjaktarević, koja je bila u šestom mjesecu trudnoće.

Cijela bivša država ostala je u šoku zbog tog ogromnog gubitka. Bila obožavana ne samo zbog svojeg posebnog glasa već i zbog svojeg načina odijevanja, ponašanja, ali i ljepote, koja je unijela potpuno novu dimenziju na estradu tadašnje Jugoslavije.

No zanimljivo je da mediji Silvanu gotovo da nisu ni spomenuli, već je priča bila koncentrirana na Jašarevića. U to doba Silvana je bila u nemilosti medija zbog skandala koji je izazvala kada se u novogodišnjem programu pojavila u bikiniju.

Njezina smrt i dandanas izaziva brojne kontroverze jer neki i dalje tvrde kako se nije radilo o nesretnom slučaju, već o planiranom ubojstvu. Navodno ju je u to vrijeme proganjao jedan službenik državne sigurnosti, kojeg je ona odbijala jer je bila udana, a on se s tim nije želio pomiriti. Time je njezina smrt poprimila i političke konotacije.

