Možete li ga prepoznati? Iza maske ruskog vladara krije se veliki holivudski zavodnik!

Jude Law nalazi se ovih dana u Latviji gdje se odvija snimanje filma o usponu Vladimira Putina, a sličnost maske je nevjerojatna.

Ovih dana u Latviji traje snimanje filma "The Wizard of the Kremlin", baziran na političkom strategu Vadimu Baranovu, savjetniku ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Ulogu bivšeg KGB-ovog špijuna koji je kasnije postao najmoćniji čovjek Rusije dobio je Jude Law, a nove fotografije sa snimanja otkrivaju koliko dobar posao su napravili kostimografi i osobe zadužene za maske.

Jude Law kao Vladimir Putin Foto: Profimedia

Jude Law kao Vladimir Putin Foto: Profimedia

52-godišnji Law nevjerojatno je nalikovao ruskom vladaru u kostimu i istovjetnoj frizuru, zbog čega bi mnogi pomislili da je pravi Putin na snimanju.

The Holiday - 8 Foto: Profimedia

Jude Law - 3 Foto: Profimedia

Jude Law (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Ovaj film je baziran na predlošku romana Giuliana da Empolija i fokusiran je na uspon njegovog autoritarnog režima. Prema pisanju američkih medija, Kremlj je svjestan produkcije filma, no nisu upitani za savjet.

Vladimir Putin Foto: Afp

Vladimir Putin Foto: Afp

Vladimir Putin Foto: Afp

Fotografije Judea Lawa sa suprugom Phillipom možete pogledati OVDJE.

Law je poznat i po ulozi u filmu "Ljubav i praznici", a sve nerealne stvari potražite OVDJE.

