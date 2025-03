Alka Vuica pokazala svog sina, mnogi ne znaju da je i on uspješan u svijetu glazbe

Sin Alke Vuice, Arian, poznat je u svijetu hip-hop i trap glazbe kao producent Dr. Strapazoot, čije su se pjesme našle i na Billboardovim listama.

Alka Vuica imala je poseban razlog za slavlje. Njezin miljenik, sin Arian, kojeg je dobila s bivšim partnerom Vukom Veličkovićem, proslavio je 36. rođendan, a Vuica mu je na Instagramu posvetila video sa zajedničkim fotografijama.

"Sretan ti rođendan, sine! Blagoslovljen ti život i ljubav i sve na ovom svijetu", napisala je Alka u dirljivoj posveti, a čestitkama su se pridružili i njezini kolege i pratitelji.

Alka Vuica i Arian Vuica - 1 Foto: Instagram

Alka Vuica i Arian Vuica - 2 Foto: Instagram

Alka Vuica i Arian Vuica - 4 Foto: Instagram

I Arian, poznat pod umjetničkim imenom Dr. Strapazoot, nalazi se u umjetničkim vodama kao vrlo uspješan producent hip-hop i trap glazbe. Glazbu je počeo stvarati sa 16 godina, a kada je drugima pokazivao svoje radove, javio mu se Baby Dooks za učenje. Poslije srednje otišao je u London, u kojem je studirao inženjering zvuka i glazbenu produkciju.

"Faks je bio fenomenalan, a oprema na kojoj sam radio bila je na razini vrhunskih svjetskih studija. Tu zaista mnogo naučiš, ali kao sve u životu, sve je na tebi. London je golemi grad pun ljudi u kojem si potpuno sam koliko god prijatelja imao. To je moje iskustvo, možda je to nekim ljudima super ili nemaju taj dojam. U jednom trenutku odlučio sam se vratiti kući i nije mi nimalo žao. Naprotiv, sretan sam zbog toga što me to dovelo do potpuno nove perspektive i boljih ciljeva", izjavio je Arian za Story.

Zajedno s kolegom Filipom Gežnikom Arian je producirao singl "Blood on My Jeans" na trećem albumu pokojnog repera Juice WRLD-a "Legends Never Die". Prvo posmrtno izdanje tog umjetnika, koji je preminuo 2019. godine, provelo je na Billboardovoj listi Top R&B /Hip-Hop Albums čak 155 tjedana, od čega tri na samom vrhu. Pjesma "Blood on My Jeans" našla se i na listi Hot 100, na kojoj je došao na 12. mjesto.

Osim tog svjetskog uspjeha, Arian je jedan od najzaslužnijih za uspon hrvatske trap scene. Njegova majka još je prije otkrila kako je većina pjesama nastala u garaži njihove obiteljske kuće, koju su pretvorili u studio. U Dr. Strapazootovu studiju najveće hitove snimili su brojni pripadnici trap scene poput kolektiva Kuku$, Hiljsona Mandele, Goce R.I.P., Buntaija, Sjene i brojnih drugih. U njegovu studiju svoj album snimila je i Ella Dvornik, pod umjetničkim imenom Alterella.

Kako izgleda njegov otac, pogledajte OVDJE.

