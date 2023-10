Naša pjevačica uz fotografiju bez imalo šminke otkrila svoju nepoznatu stranu: ''Htjela sam cice, pa nos, pa usne, a sad mislim kako moj muž ima baš lijepu ženu''

Neda Parmać pozirala je bez imalo šminke na licu pa objasnila priču koja stoji iza ove fotografije koju je podijelila na društvenim mrežama.

Pjevačica Neda Parmać ispod nove fotografije na kojoj pozira u potpuno prirodnom izdanju otkrila je da ju je fotografirao njezin suprug Damir Klečar.

"Upravo me muž uslikao svojim novim mobitelom i jedino što sam mogla konstatirati je ….kako ima lijepu ženu", započela je pa odlučila iskomentirati vlastiti izgled.

"A šta ja znam… nadam se da ovo nećete krivo shvatiti, ali od malena slušam da neću ništa postići izgledom jer.. je li...Svjesna sam mana i dugo mi je trebalo da zavolim sebe… sve što ne mogu promijeniti.

Htjela sam cice, pa nos, pa usne … svemu sam jedva odolila!

Dovoljno puta sam se uvjerila da promjena koju napravim na sebi nije dovoljna i da je potrebna promjena u meni… i naučila sam se voljeti što je, izgleda, najteža stvar na svijetu. I sebe i svoje stanje, okruženje, situaciju …Prihvatila … sve. Radim s onim šta imam..I sad, gledajući ovu fotku na kojoj bi prije par godina izbrojala milion mana mislim kako moj muž ima lijepu ženu", zaključila je.

"Ima on i lijepu i sexy i zabavnu i pametnu i dobru i pjevačicu - a to daje još dodatni plus", poručila joj je Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa.

"Baš je sretnik", "Yes, prelijepu", "Predivna si! Bila i ostala. Sretna sam da to sada znaš i da tu ljepotu i živiš", pisali su pratitelji.

Neda je nedavno proslavila desetu godišnjicu braka sa suprugom Damirom Klačarom s kojim ima desetogodišnju kćer Adrianu.

Jednu od članica grupe Feminnem na Instagramu prati preko 14 tisuća pratitelja koje svakodnevno obavještava o privatnim, ali i poslovnim situacijama.

