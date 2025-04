Publika u Beogradu poklonila Kekinu neobičan dar nakon uhićenja, simbolika je jasna!

Mile Kekin na koncertu u Beogradu dobio je narančaste vezice na poklon, a ta gesta nasmijala je publiku.

Domaćim medijima odjeknula je vijest kako je uhićen glazbenik Mile Kekin, suprug saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin.

Sve o uhićenju pročitajte OVDJE.

Jedno od pitanja koja su se postavljala nakon te akcije bilo je i hoće li biti otkazivanja njegova koncerta u beogradskom klubu Zappa Baza, no sinoć je ipak održan nastup pred punom dvoranom kluba Zappa Baza.

Mile je tijekom koncerta dobio i poklon. U pitanju su narančaste vezice, a njegovu reakciju snimila je Milena, koja je nazočila njegovu nastupu u beogradskom klubu.

Kada je Kekin iz kutijice izvukao vezice, publika se nasmijala.

Zašto baš vezice?

Nakon što je Kekin dao iskaz pred USKOK-om te je pušten na slobodu, javio se na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju tenisica, pri čemu s jedne nedostaju vezice.

"Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četiri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju.

Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme. Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu", napisao je Kekin.

OVDJE pogledajte atmosferu s koncerta.

