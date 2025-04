Tko je ova ljepotica za koju će se tek čuti? Osmijeh s lica nije joj uspjela skinuti ni teška tragedija

Za ime Sofia Carson sigurno ste čuli, a ona je glumačku karijeru započela još 2014. godine.

Sofia Carson oduševila je brojne gledatelje ispred malih ekrana svojom ulogom u filmu ''The Life List'', a evo tko je ona.

Film ''The Life List'' Foto: Profimedia

Sofia Carson, pravog imena Sofía Lauren Daccarett Char, američka je glumica i pjevačica rođena 10. travnja 1993. u Fort Lauderdaleu, Florida. Roditelji su joj José F. Daccarett i Laura Char Carson, koja potječe iz ugledne kolumbijske političke obitelji Char.

Sofia Carson - 9 Foto: Profimedia

Sofia Carson - 8 Foto: Profimedia

Sofia Carson - 7 Foto: Profimedia

Sofia je svoju televizijsku karijeru započela 2014. godine gostujućom ulogom u seriji Disney Channela "Austin & Ally". Godinu dana kasnije, stekla je prepoznatljivost jer je utjelovila lik Evie, kćeri Zle Kraljice, u Disneyjevom filmu "Descendants", a tu je ulogu ponovila u nastavcima "Descendants 2" i "Descendants 3".

Nakon uspjeha s "Descendants", Sofia je nastavila graditi glumačku karijeru u raznim projektima. Glumila je u filmovima poput "Adventures in Babysitting", "A Cinderella Story: If the Shoe Fits" i "Feel the Beat". Godine 2022. ostvarila je glavnu ulogu u Netflixovoj romantičnoj drami "Purple Hearts", gdje je utjelovila Cassie Salazar, borbene kantautorice koja ulazi u brak iz koristi s marincem zbog zdravstvenog osiguranja. ​

Jeste li gledali film ''The Life List''? Da, prekrasan film!

Ne, ali hoću

Što je to? Da, prekrasan film!

Ne, ali hoću

Što je to? Ukupno glasova:

Sofia Carson - 6 Foto: Profimedia

Sofia Carson - 4 Foto: Profimedia

Sofia Carson - 5 Foto: Profimedia

Osim glume, Sofia je ostvarila i uspješnu glazbenu karijeru. Debitantski singl "Love Is the Name" objavila je 2016. godine nakon potpisivanja ugovora s Hollywood Records. Nastavila je izdavati glazbu, uključujući pjesme poput "Back to Beautiful" i "Ins and Outs". Godine 2022. objavila je svoj istoimeni debitantski album "Sofia Carson". ​

Glumica je 2019. godine preživjela i teško razdoblje nakon iznenadne smrti prijatelja i kolege Camerona Boycea s kojim je glumila u filmu ''Descendants''.

''Pustiti te da odeš nije nešto što znam kako učiniti. I jednostavno ne mogu pojmiti život u svijetu bez tebe'', napisala je tada na Instagramu.

Cameron Boyce (Foto: AFP) Foto: Afp

Na njegovu treću godišnjicu smrti, Sofia je podijelila njihovu zajedničku fotografiju uz poruku:

"Tri godine bez tebe. Volim te zauvijek. Nedostaješ mi zauvijek." ​

Sofia Carson - 2 Foto: Profimedia

Sofia Carson - 1 Foto: Profimedia

Sofia je također istaknula koliko je bilo teško snimati animirani film "Descendants: The Royal Wedding" bez Camerona, naglasivši da su se trudili odati mu počast na najbolji mogući način. ​

Sofia Carson - 3 Foto: Profimedia

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Kao iz Hollywooda! Omiljeni domaći voditelj i njegova lijepa supruga zablistali na crvenom tepihu

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je markantni Parižanin hrvatskih korijena koji je bio prava zvijezda špice?

Pogledaji ovo Celebrity Svi su plakali poslije ovog emotivnog govora Ivane Mišerić na dodjeli prestižne nagrade

Pogledaji ovo Celebrity Opet je rasturila! Naša vizažistica transformirala se u Thompsona, podijelila je i video

Pogledaji ovo Celebrity Poznata lica okupirala su zagrebačku špicu, koja nikad nije izgledala glamuroznije!

Pogledaji ovo Celebrity Bivši ministar snimljen sa samozatajnom suprugom, i dalje je vjeran svom prepoznatljivom stilu

Pogledaji ovo Celebrity ''Mislila sam da ću se raspasti'' Kći glumačkog para otvorila dušu o trenutku koji joj je promijenio život

Pogledaji ovo Celebrity Skijašicu iz našeg showa gledali ste na Dori, a otkrila nam je i veliku želju: ''To mi je san odmalena!''

Pogledaji ovo Celebrity Težak period iza naše glumica nije uspio skinuti hrabri osmijeh s njezina lica