TV zvijezda vodi tešku bitku s tumorom koji se proširio, njezin otac već planira njen pogreb

Reality zvijezda Teddi Mellencamp, koja boluje od raka, otkrila je sadržaj razgovora s ocem Johnom oko - mjesta njezinog ukopa.

Bivša zvijezda reality showa "Real Housewives of Beverly Hills" Teddi Mellencamp nedavno je otkrila kako joj je dijagnostificiran tumor na mozgu, zbog čega je odmah krenula na liječenje. Ova nesretna dijagnoza stigla je nakon višetjednih glavobolja, a doktori su ustanovili da se više tumora razvijalo minimalno šest mjeseci.

Na nedavnoj kontroli liječnici su joj u tijelu pronašli još pet tumora – dva u plućima i tri u mozgu, zbog čega se suočila sa stvarnošću kako će njezino troje djece odrastati bez nje. S mogućnošću kako će njegova kći preminuti prije njega suočio se i njezin otac, kantautor John Cougar Mellencamp, koji je svoju kćer upitao ako se slaže s ukopom u obiteljskom mauzoleju u Indiani.

Iako ona nije ništa odgovorila svom ocu, Mellencamp je počela s ažuriranjem svoje oporuke ukoliko dođe do njezinog preranog odlaska.

"Jučer me je tata nazvao 11 puta zaredom. Napokon sam se javila, rekla mu "Kupam se, pusti me da se opustim", a on mi odgovori "Htio sam biti siguran da ćeš biti u našem obiteljskom mauzoleju", rekla je Mellencamp u svom podcastu. "Rekla sam mu "Imam djecu, gdje će oni ići?", a on mi odgovori "Pa bit će "Pa, bit će top pet, a onda ćemo imati male zone oko toga, i tamo će svi biti pokopani." Ja mu kažem "Trebam li se sada obvezati", a on mi poruči "Ti se sada fokusiraj na oporuku, pa da ju imaš. ""

Morbidni razgovor ili ozbiljno očinsko zanimanje je uključivao i dio o mogućem vegetativnom stanju, na što je pjevač, inače bivši partner Meg Ryan, poručio kćeri da se ne brine jer će se on brinuti o tome.

Na kraju, Mellencamp misli kako se s ocem složila o polaganju njezinog tijela u mauzolej.

