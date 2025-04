Preminuo glumac koji je obilježio kultne filmove 90-ih, imao je samo 54 godine

U 54. godini preminuo je glumac Nicky Katt, poznat po karijeri obilježenoj ulogama "loših dečki" u kultnim filmovima kao što su "Munjeni i zbunjeni" i "Vruća linija", seriji Boston Public te kao glas u videoigri Star Wars, a vijest je potvrdio njegov odvjetnik, dok uzrok smrti nije poznat.

U 54. godini života preminuo je američki glumac Nicky Katt, poznat po nezaboravnim ulogama u kultnom filmu "Munjeni i zbunjeni" iz 1993., drami "Vruća linija" iz 2000. te hit-seriji "Boston Public".

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je odvjetnik John Sloss iz tvrtke Sloss Law, koja je zastupala glumca. Uzrok smrti zasad nije poznat.

Nicky Katt - 10 Foto: Profimedia

Nicky Katt - 9 Foto: Profimedia

Nicky Katt započeo je svoju glumačku karijeru vrlo mlad. Još kao dijete pojavljivao se u raznim televizijskim serijama i filmovima tijekom 1980-ih.

Tijekom karijere često je glumio negativce, psihološki složene likove i tzv. "bad boy" uloge, što je postalo njegov zaštitni znak.

Nicky Katt - 3 Foto: Profimedia

Nicky Katt - 7 Foto: Profimedia

Nicky Katt - 6 Foto: Profimedia

Katt je ostavio upečatljiv trag u filmovima koji su kasnije stekli kultni status. Osim u "Munjenima i zbunjenima", zapažen je bio i u filmovima "Vrijeme ubijanja" te "Osveta".

Katt poznat je i po tome što je birao neobične i karakterne uloge umjesto komercijalnih hitova, što je dodatno učvrstilo njegov status glumca s integritetom.

Nicky Katt - 5 Foto: Profimedia

Nicky Katt - 4 Foto: Profimedia

Zanimljivo je i da je dao glas jednom od likova u popularnoj videoigri "Star Wars: Knights of the Old Republic II", što ga je približilo i ljubiteljima gaminga.

Nicky Katt - 2 Foto: Profimedia

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Zrinka Cvitešić posvetila objavu nećakinji nakon drame na poligonu Survivora

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Boban Rajović se nakon devet godina vratio u Arenu Zagreb, pogledajte užarenu atmosferu!

Pogledaji ovo Celebrity Mile Kekin nakon uhićenja održao koncert u Beogradu, ovo je poručio prije nastupa!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je ova ljepotica za koju će se tek čuti? Osmijeh s lica nije joj uspjela skinuti ni teška tragedija

Pogledaji ovo Celebrity Kralj Charles pokušao je pomiriti sinove Williama i Harryja, poznati su detalji njihovog razgovora

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se ove naše glumice? Nakon dugo vremena pojavila se u javnosti, evo kako danas izgleda