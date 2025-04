Kralj Charles pokušao je pomiriti sinove Williama i Harryja, poznati su detalji njihovog razgovora

Nakon smrti svog oca princa Philipa, danas kralj Charles pokušao je pomiriti posvađane sinove, no to mu nije pošlo za rukom.

Prije četiri godine tada princ Charles se u Highgroveu pripremao za proslavu 16. godišnjice braka s Camillom, za koju se oženio nakon 30 godina ljubavi prema njoj. Međutim, tijekom priprema je stigao poziv kojeg se strašno bojao, a to je da je njegov otac princ Philip preminuo.

Sprovod princa Philipa - 1 Foto: Afp

Sprovod princa Philipa - 1 Foto: Profimedia

Sprovod princa Philipa - 3 Foto: Profimedia

Tada 72-godišnjak, Charles je otputovao gotovo 140 kilometara u dvorac Windsor taman dok je liječnik polagao tijelo njegovog oca na krevet. Unatoč brojnim neslaganjima u životu, najviše zbog različitih karaktera, tijekom razdoblja žalovanja, s toplinom u srcu je govorio o svom ocu, poručivši novinarima: "Kao što možete zamisliti, moj otac će enormno nedostajati mojoj obitelji i meni. "

Philipova smrt došla je mjesec dana od skandaloznog intervjua njegovog mlađeg sina princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle s Oprah Winfrey u kojem su kraljevsku obitelj, među ostalima, optužili i za rasizam. Kako je Markle tada bila trudna s kćeri Lilibet, Harry je sam doputovao u Ujedinjeno Kraljevstvo na sprovod svom djedu, što je Charles odlučio iskoristiti kao priliku da barem nakratko pomiri sukobljene sinove.

Sprovod princa Philipa - 3 Foto: Afp

Kralj Charles, princ Harry Foto: Profimedia

Kralj Charles III. Foto: Profimedia

Usprkos Charlesovim naporima, razgovor Harryja i njegovog brata princa Williama se brzo pretvorio u svađu, ako je vjerovati Harryjevoj biografiji "Zamjena".

"Neobavezni razgovor. Najneobavezniji. Dotaknuli smo se svih sekundarnih tema i stalno sam čekao da pređemo na glavnu, pitajući se zašto to traje tako dugo i kako je moguće da moj otac i brat izgledaju tako smireno", stoji u knjizi "Zamjena", dodavši kako je brzo došlo do glavne teme – intervjua s Oprah. "Pokušao sam objasniti svoju stranu stvari. Svaki put kad bih iznio novo objašnjenje, započeo novu misao, jedan ili obojica bi me prekinuli. Willy osobito nije želio ništa čuti. Nakon što me je nekoliko puta odbijao, počeli smo se međusobno vrijeđati, govoreći iste stvari koje smo izgovarali mjesecima - godinama. Postalo je tako žestoko da je tata podigao ruke. "Dosta!" Stao je između nas, gledajući u naša crvena lica: "Molim vas, dečki - nemojte mi učiniti posljednje godine mučnima.""

Sprovod princa Philipa - 2 Foto: Afp

Sprovod princa Philipa - 4 Foto: Profimedia

Sprovod princa Philipa - 1 Foto: Profimedia

Svađa dvojice braće je već bila na vrhuncu, zbog čega se kraljica Elizabeta morala upetljati oko rasporeda kako na sprovodu voljenog Philipa ne bi bilo daljnje eskalacije. Na kraju je dogovoreno kako će njihov rođak Peter Phillips, sin princeze Anne, hodati između njih dvojice dok specijalno dizajnirani Lange Rover prevozi lijes s Philipovim tijelom.

Poslije sprovoda, razgovor između njih dvojice započela je Williamova supruga Kate, a nejasno je što se događalo poslije. Unatoč tome, moguće je da dijalog nije dugo trajao budući da bi bilo koja tema razgovora završila najprije kod Meghan, a potom i u medije kroz Oprah Winfrey, Gayle King i druge medijske ličnosti s kojima je bivša glumica bliska.

Sprovod princa Philipa - 4 Foto: Profimedia

Princ Harry - 5 Foto: Profimedia

Ništa drugačije nije bilo ni godinu i pol dana kasnije, kada je preminula kraljica Elizabeta, kada su William i Kate održavali minimalno kontakta s Harryjem i Meghan. Analizu govora tijela njihove šetnje ispred dvorca Windsor pročitajte OVDJE.

Otkako se udala za Harryja, Markle je bila tema rasprava o mogućem kršenju kraljevskih protokola. Više o tome pročitajte OVDJE.

Vijenac Harryja i Meghan za Philipov sprovod je također izazvao prijepore. Više o tome pročitajte OVDJE.

