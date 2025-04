Anthony Hopkins: 87 godina, dva Oscara i nula umirovljeničkih planova

Iako je svjetsku slavu stekao ulogom Hannibala Lectera, Anthony Hopkins je umjetnik čije se stvaralaštvo proteže daleko izvan granica glume. Njegova umjetnička osobnost oblikovana je kroz raznolike izraze – od glazbe i slikarstva do kazališta i duhovnosti.

Jedno od glumačkih imena dobro poznato svim generacijama, svakako je ono danas 87-godišnjeg Anthonyja Hopkinsa. Nije ni čudo s obzirom na to da je velški glumac radno aktivan već 60 godina! Štoviše, od 17. travnja u hrvatskim ga kinima možemo gledati u novom trileru Zamka (Locked, 2025.), u kojem, slično kao u možda i najpopularnijeg njegovom filmu – Kad jaganjci utihnu (The Silence of the Lambs, 1991.) – glumi inteligentnog i manipulativnog antagonista. Ipak, velika je razlika između likova u spomenutim filmovima, piše Kinofilm.

Naime, u kultnom filmu redatelja Jonathana Demmea, jednom od rijetkih koji je osvojio pet glavnih Oscara (za najbolji film, najbolju glumicu, najboljeg glumca, najboljeg redatelja i najbolji scenarij), Anthony Hopkins glumi dr. Hannibala Lectera, briljantnog, ali opasnog psihijatra i kanibala, u Zamci, redatelja Davida Yaroveskyja, je utjelovio Williama Larsena, bogatog doktora koji, nakon što mu je kćer ubijena tijekom pljačke, postavlja zamku za provalnike. Kada Eddie Barrish (Bill Skarsgård) pokuša ukrasti luksuzni SUV, William ga zarobi unutar vozila i izlaže ga psihološkom i fizičkom mučenju, koristeći tehnologiju i manipulaciju kako bi kaznio one koje smatra odgovornima za društvene nepravde.

Iako su oba lika kompleksna i moralno upitna, Lecterova hladnokrvnost i intelektualna superiornost čine ga jednim od najstrašnijih likova u filmskoj povijesti, dok je Larsen prikazan kao čovjek slomljen tragedijom, koji traži pravdu na svoj način. A upravo ta njegova sposobnost da utjelovi tako različite, ali jednako fascinantne likove, najbolji su dokaz da je riječ o jednom od najvećih glumaca našeg vremena.

A skoro nije bilo tako! Naime, Anthony Hopkins je kao dječak sanjao o tome da postane koncertni pijanist, no kao 15-godišnjak susreo se s glumačkom legendom Richardom Burtonom i (s)krenuo u glumačke vode. Burton, koji je tada već bio poznat glumac, ohrabrio je mladog Hopkinsa da se okuša u glumi te je on kasnije i upisao Royal Welsh College of Music & Drama u Cardiffu, gdje je 1957. i diplomirao. Nakon dvogodišnje službe u britanskoj vojsci, gdje je bio poznat kao "Gunner Hopkins", preselio se u London i nastavio školovanje na Royal Academy of Dramatic Art. Godine 1965., legendarni Laurence Olivier primijetio je njegov talent i pozvao ga da se pridruži Royal National Theatreu. Hopkins je postao Olivierov zamjenik, a kada je Olivier obolio od upale slijepog crijeva, Hopkins ga je zamijenio u predstavi "The Dance of Death", čime je započela njegova profesionalna karijera.

Njegova filmska karijera započela je pak krajem '60-ih godina 20. stoljeća, a prvi značajniji film bio je Zima jednog lava (The Lion in Winter, 1968.), gdje je glumio Richarda Lavljeg Srca. Tijekom '70-ih i '80-ih godina prošlog stoljeća, istaknuo se ulogama u filmovima poput Nedostižni most (A Bridge Too Far, 1977.) i Čovjek slon (The Elephant Man, 1980.), u kojem je tumačio doktora Fredericka Trevesa, liječnika koji otkriva i brine se za Johna Merricka, čovjeka s teškim deformacijama. Film je nominiran za osam Oscara.

Međutim, uloga koja je obilježila njegovu karijeru bila je ona dr. Hannibala Lectera u filmu Kad jaganjci utihnu. Za ovu ulogu, Hopkins je osvojio Oscara za najboljeg glumca, a zanimljivo je da se u filmu na ekranu pojavljuje samo oko 17 minuta, ni i to se pokazalo sasvim dovoljnim da svojom interpretacijom ostavi izuzetno snažan dojam. Kasnije je ovu ulogu ponovio u filmovima Hannibal (2001.) i Crveni zmaj (Red Dragon, 2002).

