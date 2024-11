Severina je koncertnim spektaklom priredila Slavonskom Brodu večer za pamćenje: "Bez onog što pjevači vole nazvati..."

Na repertoaru u Slavonskom Brodu našlo se gotovo 30 najvećih Severininih hitova, od kojih je mnoge i sama napisala.

Do zadnjeg mjesta ispunjena dvorana Vijuš dočekala je sinoć Severinu, koja je u sklopu svoje dvoranske turneje stigla i u Slavonski Brod.

Nakon prošlotjednog koncerta u Čakovcu te prijašnjih dvoranskih koncerata u Varaždinu, Osijeku, Rijeci i Zadru, Severina je i ovoga puta, zajedno sa svojim deseteročlanim bendom, priredila večer koja će publici, ali i njoj samoj, još dugo ostati u sjećanju...



''Naš brod uplovio je tiho u Slavonski Brod. Bez onog što pjevači vole nazivati 'nikad viđeno' ili 'svemirska produkcija', bez gutača mačeva i lava koji skače kroz vatreni obruč. Bio je samo bend koji najbolje svira i ja koja uživam gledati sretne ljude ispred sebe. Bila je to još jedna večer za pamćenje. Eto, tako vam je bilo to u Slavonskom Brodu'', izjavila je Severina nakon koncerta.



Tijekom više od dva sata, na repertoaru se našlo gotovo 30 najvećih Severininih hitova, poput "Tvoja prva djevojka", "Brad Pitt", "Uno momento", "Italiana", "Moja štikla", "Gas, gas", "Imaš pravo", "Kao", "Dobrodošao u klub", "Rođeno moje", "Virujen u te", uključujući i one pjesme koje je Severina sama napisala, poput "Prijateljice", "Pogled ispod obrva", "Ostavljena", "Šta me sad pitaš šta mi je", "Ja samo pjevam", "Djevojka sa sela", "Ante"...

Sve one, ali i mnoge druge, odsvirane su u pratnji pratećeg orkestra, koji je, posebno za ovu priliku bio proširen, pa je tako publika imala prilike uživati i u zvucima violine i truba...

Severinina dvoranska turneja se nastavlja i u drugim gradovima.

