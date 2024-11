Novinar je koji godinama prati crnu kroniku, a u slobodno vrijeme najradije uživa u svom vrtu: ''Volim te poslove!''

Dušan Miljuš bio je gost emisije "Zdravlje na kvadrat".

Novinar Dušan Miljuš radi za medij u kojem prati crnu kroniku, prati teške slučajeve, ali rijetko tko zna da je ljubitelj prirode te živi izvan Zagreba, ima svoju kućicu i vrt!

''Uvijek sam volio raditi nekakve poslove vezane za prirodu, kuću. Krečenje, farbanje, to me od djetinjstva jako privlačilo. A sad volim kad ima tih poslova, od košnje trave, čišćenja voćki....'', priča.

Je li to način za bijeg od stresa i posla kojim se bavi?

''Ma, posao, znaš i sam, i ti si radio takve teme nekad. Stresan je, da! Sad nekih 12 godina, koliko živimo u kući, još kad je bila i pandemija, zapravo vidiš koje su prednosti života izvan grada'', govori.

Izgubio je 12 do 15 kilograma, što se dogodilo?

''Tako je, da! Gledaj, imam problem s dijabetesom tip 2. Dobio sam ga prije 15-ak godina. Neko sam ga vrijeme vjerojatno imao, a da nisam ni znao i kombinacijom nekih lijekova plus prehrana, zdravi način prehrane, manji, ali češći unos hrane, zapravo je rezultirao da sam u nekih godinu dana skinuo od 12 do 13 kilograma. To se vidi na nekim nalazima, a redovito moram ići na kontrole, i da, situacija je puno bolja. Trebalo bi još više fizičkih aktivnosti. Recimo, prije sam bio puno aktivniji u teretani, pa onda nekakva duga šetnja. Sad tu i tamo prošećem psa, to me također opušta od stresa i to volim'', otkrio nam je.

Što jede s obzirom na dijagnosticiranu bolest?

''Spremilo se 40-ak kilograma kupusa koji će se ukiseliti, onda jedem mahunarke i sve te vrste povrća koje nemaju taj veliki glikemijski indeks. Naravno, izbjegavam kolače, pivo'', govori.

Radi i na jednom podcastu.

''Da! Radimo neke mjesečne podcaste. Recimo savjeti za dijabetičare i nova znanstvena dostignuća u liječenju dijabetesa'', objasnio je.

Jedno vrijeme Dušan je bio puno po medijima zbog napada koji je doživio. Ta posljedica ostala je za cijeli život. Kako je sad noga?

''Čuj, ja imam i jedan problem od rođenja. Ja sam isto palčić, samo se to nije tad tako zvalo. Imao sam kilogram i 20 grama kad sam se rodio. Svi su me bili otpisali, ali preživio sam. Tako sam preživio i taj napad zahvaljujući sreći, sretnim okolnostima, ali i hrabrom susjedu. Više su ostale te posljedice, dijabetes, možda neki PTSP'', govori.

Plaši li se danas, razmišlja li o tome?

''Da sjednemo negdje u kafić, ja bih ti rekao - Dalibore, ajde da sjednem negdje gdje imam pregled situacije da mi nitko ne može prići iza leđa. To je nekako najdrastičnije trenutačno. A strah? I meni i svim kolegama koji rade ovaj posao to je jednostavno rizik. Ja sam imao tu nesreću da se dogodilo to što se dogodilo, preživio sam. Nisam se povukao iz posla, ostao sam'', kaže.

Razmišljao je o tome da stane.

''Ma čuj, imaš nekad situacija kad procijeniš da je bolje ne ulaziti u nekakve priče da ne ugroziš sebe, ali nekada da ne ugroziš i druge, ali radi onaj novinarski crv. Ja sam sad više od 35 godina baš u tom sektoru. Zapravo sam htio biti sportski novinar. Išao sam na utakmice još u srednjoj školi pa sam sam pisao izvješća sebi u bilježnicu. Igrao sam i sportsku prognozu redovito. Čak sam i jednom dobio jedanaesticu i to nije baš bio mali dobitak. To je, recimo, nekakva relaksacija. Volim pogledati dobre utakmice. Išao sam i na Euro ove godine'', govori.

Što je za njega zdrav život?

''Zdrav život je kad ustaneš ujutro da ti ništa nije teško, da tijekom dana možeš sve fino odraditi, da navečer nisi pretjerano umoran, ono što jedeš i radiš, da ti to sve pričinjava neko zadovoljstvo'', govori.

Cijeli razgovor možete pogledati u našem videu.

