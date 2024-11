Zbog ljubavi je Tajland zamijenila Zagrebom: Bivša kandidatkinja MasterChefa uživa u našim ritualima!

U Hrvatsku je iz Tajlanda došla zbog ljubavi. Mnogi su je zapamtili po kratkom, ali upečatljivom sudjelovanju u MasterChefu prije dvije godine. Wannapa Ponion sad je našoj Dijani Kardum za In magazin otkrila u čemu je postala Hrvatica, kako ide učenje jezika te što se novo kuha u njezinoj kuhinji.

''Na početku, došla sam ovdje kad je bilo prilično hladno, govorim o vremenu kad je bila pandemija. Na početku mi je bilo teško, ali onda sam prošla sve sezone. Proljeće, jesen i sad sam počela uživati sve više i više. A ljudi postaju sve bolji i bolji. Ljudi ovdje su dragi i jako topli i uvijek se šale'', priča Wannapa.

Ovu 29-godišnju Tajlanđanku prije 4 godine ljubav je dovela iz rodnog Phuketa u Zagreb. Njezin je suprug Hrvat pa je odluka pala da će ipak živjeti ovdje. Nije dugo trebalo da se navikne na zagrebački život.



''Postala sam sve više i više Hrvatica. Uživam u kavi, provodim vrijeme u kafiću tijekom dana, prije ili poslije posla. Imamo kafiće u mom rodnom gradu. Ali drugačije je. Ljudi ovdje više uživaju. Na Tajlandu mi više odemo kod prijatelja ili nešto takvo'', govori.

Iako zna da se ljudi u Zagrebu najčešće nalaze ispod sata, ona ima svoje mjesto za okupljanje.



''Za mene je ovo mjesto glavno mjesto, kad imam dogovor s prijateljima reći ću nađimo se kod konja. Imaju dva konja pa me pitaju na koji mislim - ja kažem, ovaj konj mi je glavni konj'', govori.

Najveći problem ipak joj predstavlja jezik, no i to pomalo svladava.



''Učim sve više i više. Ali komuniciram minimalno, znam riječ ali ne cijelu rečenicu. Znam reći Hello, dobar dan, dobra večer. Kad idem na tržnicu znam pitati koliko je nešto'', kaže.

''Kad sam došla prvi put na Dolac, fotografirala sam se s njom i sad smo ovdje u drugačijoj prilici. Pogledam i vidim koliko sam ostvarila da bih bila ovdje''.

Dolac je Wannapi omiljena postaja, pogotovo otkad je otvorila svoj restoran. Da je velika zaljubljenica u kuhinju, pokazala je i prije dvije godine kada se natjecala u hrvatskom MasterChefu.



''Sjećam se kad sam izašla iz MasterChefa. I nakon moje zadnje epizode koja je prikazana. Hodala sam tržnicom, normalan dan za mene. I ljudi su mi govorili hej Wannapa gledali smo te jučer, plakali smo kad si i ti plakala. To je bilo lijepo od njih. I govorili su evo ga tu je Wannapa'', prisjetila se.

Na tržnici, kaže, najčešće traži korijandar. A od domaćih specijaliteta najviše voli…



''Najdraži su mi ćevapi, punjena paprika, ali ćevapi'', kaže.

No to se na meniju njezine kuhinje neće naći. Nakon MasterChefa radila je u nekoliko restorana, a onda je odlučila krenuti svojim putem. Vjerna je ipak tajlandskim jelima.



''Samouka kuharica sam. Kad sam došla u Hrvatsku je vrijeme kada sam počela najviše kuhati u životu jer sam htjela jesti ono što sam inače jela, ali to ne znači da nisam otvorena za hrvatsku hranu'', otkrila je.

I tako uz hranu spaja ove dvije udaljene zemlje.

