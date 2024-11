Monica iz Prijatelja otkrila tajnu o Rachelinom domu: ''I uopće se ne šalim...''

Courteney Cox u jednom je intervjuu otkrila da kuća Jennifer Aniston uvijek ima ugodan miris, a priznala je i kako joj to uspijeva.

Glumica Courteney Cox otkrila je kako kuća njezine kolegice, ali i dugogodišnje prijateljice, Jennifer Aniston uvijek ima ugodan miris. U intervjuu za časopis Marie Claire, Courteney je otkrila i kako joj to uspijeva, piše Daily Mail.

Naime, Aniston koristi svijeće i to one koje proizvodi Courteney.

''Od svih mojih prijatelja, moram reći da kuća Jennifer Aniston uvijek ima poseban miris. I to zato što koristi svijeće iz moje linije Home Court by Cece. To je njezin omiljeni miris, a ujedno i moj'', objasnila je zvijezda ''Prijatelja''.

''I uopće se ne šalim se. To joj je stvarno omiljena svijeća,'' naglasila je.

Svijeća Cece, koja košta 65 dolara, sadrži miris dimljenog cedrovog drva, slatkog kardamoma te cimeta. Courteney se u ove poslovne vode bacila 2022. godine, a osim proizvoda za dom, ona nudi i proizvode za njegu kože.

