Sa zvijezdom Kumova popričali smo o prvim danima majčinstva i samozatajnom partneru

Mirna Mihelčić za naš portal progovorila je o majčinstvu, prijevremenom porođaju te Kumovima zbog kojih ju svi znaju.

Naša glumica Mirna Mihelčić koja je mnogima najpoznatija kao Matija iz serije Kumovi prije nekoliko tjedana postala je majka.

Trudnoću je uspješno skrivala od javnosti, a zbog ovog lijepog razdoblja koje je pred njom razgovarali smo s njom.

Mirna Mihelčić - 4 Foto: Vedran Peteh/Cropix

Kako su protekli prvi dani s bebicom?

''Prvi dani su protekli iznenađujuće dobro. Beba je mirna i ne zahtijeva previše tako da se za sada u ulozi majke snalazim dosta dobro!'' govori sretno.

Mirna je rodila prije termina, a otkrila nam je i zašto.

''Imala sam abrupciju posteljice, ali volim reći da se bebi žurilo upoznati nas'', kaže.

Je li osjećala strah kad zbog uranjenog porođaja?

''Zahvaljujući divnom osoblju Šibenske bolnice nisam ni u jednom trenutku osjetila strah. Sve je proteklo mirno i u svakom trenutku sam znala šta se događa.''

Kćerkici je dala ime Zora, a oko njega se nije dugo dvoumila.

''Ime je dobila po mojoj majci Zorani, tako da nije bilo prevelikog razmišljanja.''

Mirna Mihelčić Foto: Nova TV

O njenom partneru ne zna se ništa, a iako joj je sada velika pomoć oko djeteta, Mirna kaže:

''I dalje ću ostati vrlo samozatajna haha!''.

Spremaju li svadbu?

''Kad bude - znat će se.''

Od javnosti je uspjelaa sakriti cijelu trudnoću. Kako joj je to uspjelo?

''Jako me nasmije svaki put kad čujem da sam rodila u tajnosti i da sam trudnoću sakrivala jer je to daleko od istine. Nisam objavljivala trudnoću na društvene mreže niti davala izjave za novine, ali to ne radim ni inače kada je u pitanju moj privatni život. Moju trudnoću su svi vidjeli u seriji ''Kumovi''. Snimala sam skoro do kraja trudnoće tako da se ista nije baš mogla sakriti.

Jesu li joj snimanja Kumova bila naporna zbog trudnoće?

''Ponekad, ali sada kad gledam sve sam to s lakoćom odradila s obzirom na stanje.''

Mirna Mihelčić - 1 Foto: Vedran Peteh/Cropix

Kumovi traju već četiri godine, a ovakvom uspjehu nikad se nije nadala.

''Ni u snu. Svako malo se zapitam je li moguće da smo tako dugovječni i da nas ljudi toliko vole gledati. Hvala im na tome.''

Smeta li joj jer ju publika sada zove Matijom iz Kumova?

''Ni malo. To je samo znak da prate to što radim i da im se sviđa!''

A kako su na njenu trudnoću reagirale kolege sa seta?

''Svi su znali koliko želim postati majka tako da su svi bili jako sretni zbog mene. Mi smo tamo postali velika obitelj tako da se svi radujemo jedno zbog drugih.''

Na svom Instagramu objavila je kako gura kolica pored mora, gdje provodi porodiljni?

''Trenutno smo u malom mjestu Zatonu kraj mog rodnog Šibenika i tu ćemo provesti neko vrijeme.''

Mirna Mihelčić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Iza Mirne je nekoliko glumačkih uloga. Na koju je najponosnija?

''Ovu životnu.''

A ima li neku neostvarenu glumačku želju, Mirna nam skromno kaže:

''Da se bavim glumom do kraja života.''

