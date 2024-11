O prvoj dami Amerike raspričali su se njezini sumještani iz Sevnice: ''Bila je rezervirana, nikada nije...''

Budući da je SAD dobio novog starog predsjednika Trumpa, njegova supruga Melania ponovno će preuzeti dužnost prve dame. Što o Slovenki iz Sevnice kažu njezini sumještani, zašto je postala ambasadorica tog malenog mjesta i kako joj je udaja za Trumpa promijenila život, saznajte u minutama naše Matee Slogar.

Od susreta s Donaldom Trumpom na zabavi u New Yorku 1998. do statusa prve dame po drugi put, život Melanije Trump filmska je priča. Odrasla je u Sevnici u Sloveniji, početkom devedesetih počela se baviti manekenstvom. Živjela je u Milanu, potom u Parizu, sve do New Yorka, gdje je započeo njezin američki san.

''Molim vas, pozdravite našeg sljedećeg vrhovnog zapovjednika, mojeg supruga predsjednika Donalda J. Trumpa'', tako je Melania najavila Trumpa.

Melania je treća Trumpova supruga, vjenčali su se na Floridi 2005., a godinu kasnije dobili sina Barrona. Nakon što je 20. siječnja 2017. postala prva dama, fokusirala se na nekoliko inicijativa, među kojima je BE BEST - za dobrobit djece.

''Previše je kritičnih problema s kojima se danas suočavaju djeca. Dakle, tri glavne smjernice inicijative "Be Best" uključivat će dobrobit, korištenje društvenih medija i zlouporabu opioida'', rekla je Melania.

Zanimljivo je da Trump nije obožavatelj migranata koji su stigli u Ameriku, a upravo je njegova supruga u nju imigrirala iz Slovenije. Zbog nje je slovenski grad Sevnica postao poznat diljem svijeta, a evo kako je se mještani sjećaju dok je još kao dijete ondje živjela.

''Nikad nije tulumarila, nakon revije ili snimanja, obično je odlazila doma, bila je rezervirala. Na prvim fotografijama nema toliko izraza, toliko mimike'', rekao je Stane Jerko, slovenski fotograf.

A onda se sve promijenilo kada je upoznala biznismena Trumpa.

''On je tražio njezin broj, pa nije dala. On je njoj dao svoj pa ga je Melanija nazvala nakon nekog vremena. Po izgledu je veoma sličan njezinom ocu. Imaju još zajedničkih odlika, obojica su radišni i obitelj im je važna'', rekla je njezina prijateljica Mirjana Jelančič.

Nakon udaje za Trumpa, i Melanijini roditelji Viktor i Amalija preselili su se u Ameriku i dobili američko državljanstvo. U Sevnici i dalje dobro pamte obitelj Knavs, kako se Melanija prezivala prije udaje za Trumpa. Ondje je dobila i svoju statuu, a građani su oduševljeni što će još jednom biti prva dama.

''Sevničani i Slovenci, mislim da smo doista ponosni što je gospođa Melania ponovno postala prva dama, što će svoju ulogu obavljati časno i dostojanstveno, kao i u prošlom mandatu. A ponosni smo i na to što njezin sin Barron govori slovenski, što nam je posebno priznanje. Vjerujemo da će ona ovaj mandat časno odraditi, u što smo sigurni, i time pridonijeti promociji Sevnice, a posebno Slovenije, u svijetu'', objasnio je Srečko Ocvirk, gradonačelnik Sevnice.

Ovdje je sve u znaku Melanije, pa tako postoji i torta u slastičarnici pod njezinim imenom. Za ovaj grad Melanija je nesumnjivo napravila dobar marketing.

''Bijela je kao i Bijela kuća. Torta Melania sadrži karamelizirane orahe, kremu od badema, mousse od bijele čokolade. I još uvijek je u prodaji nakon svih ovih osam godina i ljudi je često naručuju'', pojasnila je slastičarka Franja Krajnc.

Ostaje za vidjeti hoće li se Melanija i u drugom suprugovom mandatu preseliti u Bijelu kuću. Kako pišu inozemni mediji, tom idejom nije oduševljena i namjerava provoditi vrijeme u privatnom stanu u Washingtonu, kao i svojim domovima na Floridi i New Yorku. Jedno je sigurno - iduće četiri godine ponovno će biti u fokusu javnosti.

