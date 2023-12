Bryan Adams otkrio istinu o navodnoj aferi s princezom Dianom, pokušao ju je i spasiti: "Nadrealno je razmišljati o tome"

Bryan Adams otkrio je detalje odnosa s princezom Dianom s kojom je bio jako dobar prijatelj.

Kanadski glazbenik Bryan Adams ovih je dana otkrio kako je pokušao "spasiti" princezu Dianu prije nego što je preminula u tragičnoj automobilskoj nesreći 1997. godine u Parizu.

Diana je zajedno sa svojim ljubavnikom Dodijem Fayedom i vozačem Henrijem Paulom izgubila život dok su pokušavali pobjeći francuskih paparazza, a Adams, čiji hitovi uključuju "Summer of 69" i "I Do It For You", također je napisao slavnu pjesmu "Diana" sredinom 1980-ih o njezinom braku s tadašnjim princem Charlesom osuđenom na propast.

On je u međuvremenu povukao pjesmu nakon njezine smrti iz poštovanja prema njoj, a sada, 26 godina kasnije, otkrio je priču o svom bliskom odnosu s Lady Di. Inače nekoć se nagađalo da su bili u vezi, a glasine su se proširile 2003. godine kada je Adamsova bivša Cecile Thomsen rekla da njihovoj romansi afera s Dianom baš i nije pomogla.

"Imali smo jako, jako dobrih razgovora, moram vam reći. Zapravo, čudno je i nadrealno razmišljati o tome. Stvarno, jako mi se sviđala Diana, bila je nevjerojatna žena i super velika inspiracija. Susret s njom je doista jedna od najvećih stvari koje su mi se ikada dogodile", priznao je Brian u intervjuu za The Times i dodao kako ju na neki način pokušao spasiti od svega.

