Omiljeni Čombe pohvalio se predivnom vijesti, a njegova supruga podijelila je i detalje: ''Mi smo se u nevjerici počeli spremati...''

Marija Omaljev i Miraj Grbić podijelili su sretne vijesti, samo nekoliko minuta prije glumičinog rođendana stigao im je sinčić, evo i koje su mu ime dali.

Naš glumački par Marija Omaljev i Miraj Grbić raznježili su svoje pratitelje novim sretnim vijestima.

Nekoliko dana prije termina i samo nekoliko minuta prije ponoći i rođendana naše glumice rodio im se sinčić kojem su dali ime River.

Naša glumica na Instagramu je objavila nekoliko fotografija te opisala cijelo iskustvo, a svojom pričom sve je od srca nasmijala.

''Toga jutra bolovi su ukazivali na porod, a mi smo se u nevjerici počeli spremati, termin je za nekoliko dana, a baš tih par dana nam je trebalo da sredimo detalje. Tata je vozio, a mama jaukala, Billie se igrala s bakom i teta Marom. Dočekalo nas je divno osoblje, a ja sam se još nadala da imam koji dan, nisam oblijepila zid sobe, a i ne znam je li sav novi veš opran i ostale misli vrzmale su mi se po glavi'', započela je priču.

''Nakon siline kontrakcija koje su počele ići jedna za drugom shvatila sam - događa se. Buckle up buttercup. Doktori su se došli konzultirati želimo li carski rez ili ići prirodnim putem, jer smo prošlog puta nakon 16 sati poroda morali na carski. Mi smo se tu nećkali, gledam ja Miraja, Miraj mene, ja doktora, doktor mene, Miraj doktora, svi se mi gledamo i nemam pojma što odlučiti. Dajte mi epiduralnu, govorim, ali oni kažu morate se prije odlučiti koji ćemo porod jer je drugačija anestezija. Ima li još koja opcija pitam ja što u šali a što u delirijumu. Kažu imaju samo te dvije opcije, treće nema. Opet gledam ja njega, on mene, sestra mene, ja Miraja, Miraj sestru, kažem ja Miraju šta gledaš sestru, kaže on može mi majka biti, ja doktora, doktor mene i blenemo tako svi jedan u drugog'', napisala je pa sve nasmijala.

Navela je dalje kako su se odlučili na prirodni porođaj, a njoj su kroz glavu prolazile sljedeće misli.

''4.12. je još uvijek i primjećujem kako će mi maleni izgleda ukrasti rođendan koji je 05.12.

Nakon tih nekoliko sati nakon kojih već vidim sebe sa trbušnim mišićima od tiskanja, dolazi druga sestra, energična i pozitivna, navija za mene kao da ću zabiti gol u nekom prvoligaškom klubu i na moje iznenađenje čujem da vide glavu. Ulaze svi, i ispred sebe imam cijeli tim, doktorica dolazi, daju mi upute da tiskam i… blizu ponoći, ali ipak na 4.12. stigao je nas mali Princ imena River'', završila je.

Uz fotografiju na kojoj drži novorođenče na svojim prsima javio se i Miraj te dodao: ''Billie je sada velika sestra! Naš dječačić River pridružio se našoj obitelji u ponedjeljak, 4. prosinca! Sada smo prava banda! Dobrodošao prijatelju! Tata te već jako voli! Zajedno ćemo napraviti velike stvari.''

Sretni prijatelji i poznati kolege javili su im se u komentarima s čestitkama.

Vijest da će ponovno postati roditelji objavili su u kolovozu ove godine. 2021. godine rodila im se kćerkica Billie.

Par je u braku od 2008. godine, a 2013. su iz Sarajeva preselili u Los Angeles.

