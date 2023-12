Je li zvijezda "Kumova" jednom fotkom potvrdila šuškanja o vezi s pjevačem koji se nedavno rastao?

Ana Uršula Najev na Instagramu se pohvalila da uživa na zagrebačkom Adventu u društvu Farisa Pinje.

Već neko vrijeme šuška se da su glumica Ana Uršula Najev i pjevač Faris Pinjo u tajnoj vezi.

Izvori bliski paru otkrili su kako njih dvoje čak i žive skupa na stanu u Zagrebu, piše Večernji list.

Ana je na svom Instagram storiju objavila fotografiju na kojoj pozira s Farisom i prijateljicom te tako otkrila kako uživaju na Adventu u Zagrebu, pa se mnogi pitaju je li time potvrdila glasine koje kolaju kuloarima.

Na fotografiji su pozirali zagrljeni i nasmiješeni.

Podsjetimo, Faris se tijekom ljeta rastao od glumice Tare Thaller, nakon godinu i pol braka.

"Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem", izjavio je Faris tada.

Farisova bivša supruga Tara tijekom u vezi je s Mateom Cvenićem kojeg je upoznala dok su zajedno sudjelovali u showu ''Ples sa zvijezdama''.

''Nije tajna da smo Mateo i ja kliknuli čim smo se upoznali. Tijekom sezone smo se odlično slagali i postali prijatelji, ali nije nam bilo ni na kraj pameti da ćemo se i ljubavno spojiti. Intenzivnije smo se počeli družiti nakon moje rastave i prijateljstvo je preraslo u nešto više", otkrila je tada Tara.

Ana Uršula Najev domaćoj je javnosti najpoznatija kao doktorica Luca Akrap koju gledamo u seriji "Kumovi".

