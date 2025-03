Već s 19 godina znao je da je 23 godine starija redateljica ona prava za njega!

Aaron Taylor-Johnson čestitao je rođendan svojoj 23 godine starijoj supruzi Sam, koja danas slavi 58. rođendan.

Aaron Taylor-Johnson godinama je jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu, no on je već s 19 godina znao kako je 23 godine starija redateljica Sam Taylor žena njegovog života.

Unatoč kritikama na društvenim mrežama, par je u sretnom braku od 2012. godine. Sam danas slavi svoj 58. rođendan, a njezin suprug joj je čestitao putem Instagrama uz niz privatnih fotografija.

"Sretan rođendan, ljepotice! Uživam provesti svaki trenutak s tobom", napisao je Aaron u objavi, čime je ponovno stao na kraj glasinama o kraju ljubavi.

Aaron i Sam Taylor-Johnson - 5 Foto: Aaron Taylor-Johnson/Instagram

Ovaj par, koji se upoznao na snimanju filma "Nowhere Boy" 2009. godine, od prvih dana svoje veze je uvelike kritiziran, mahom zbog razlike u godinama (ona je rođena 1967., a on 1990.). Pogotovo posljednjih godina, kada je svijest o velikim razlikama u godinama bilo kojeg para postala veća nego ikad, Sam je često kritizirana zbog groomanja, što označava zavođenje osoba puno mlađih od sebe. Međutim, redateljica je te optužbe odbijala, tvrdeći kako je osjećaje zadržala sve do kraja snimanja.

Aaron Taylor-Johnson, Sm Taylor-Johnson Foto: Profimedia

Tijekom svoje sada već 16 godina duge veze, Taylor-Johnsoni su često miješali privatni i poslovni život surađujući na brojnim zajedničkim projektima. Svoju bliskost istaknuli su i promjenom prezimena – tako je Aaron Johnson uzeo njezino prezime i postao Aaron Taylor-Johnson, a Sam Taylor-Wood je postala Sam Taylor-Johnson.

U braku su dobili dvije kćeri, a zajednički odgajaju Samine kćeri iz ranijeg braka. Usprkos kritikama, ostali su stabilan par i nisu dozvolili pritisak vanjskih utjecaja na njihovu ljubav.

Aaron Taylor-Johnson, Sam Taylor-Johnson Foto: Profimedia

Aaron Taylor-Johnson je jedan od glavnih kandidata za preuzimanje uloge Jamesa Bonda, a tko je još u konkurenciji, otkrijte OVDJE.

