Ana Gruica otkrila jedinu želju za 2024. godinu: ''Dajemo sve od sebe, čak i u doslovnom smislu, ali Bog dijeli karte tako kako dijeli...''

Jedan od događaja koji je oBIlježio protekli vikend u Splitu bio je svakako humanitarni BUvljak 'DOčarajmo oku nevidljivo', a jedna od organizatorica bila je glumica Ana Gruica Uglešić. Popularna Splićanka je tom prigodom našem Gordanu Vasilju, među ostalim, otkrila kako sa suprugom, uglednim psihijatrom Boranom Uglešićem u 2024-oj priželjkuje dijete.

Ususret današnjem blagdanu Svete Lucije, zaštitnice slijepih, snage su proteklog vikenda udružili ženski Lions klub Marjan i glumica Ana Gruica Uglešić. Rezultat je humanitarni božićni buvljak ''Dočarajmo oku nevidljivo'', čiji cjelokupan prihod ide Županijskoj udruzi slijepih i slabovidnih osoba Splita.



''Naša udruga broji 300 članova, jako je puno potrebitih, od same financijske pomoći do razno raznih pomagala, tako da nam ovakve akcije uvijek dobro dođu.'', rekao je Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge slijepih i slabovidnih osoba Splita.



''Iskreno se nadamo da nam ovo nije prvi i zadnji nego dapače, već sad mogu najaviti planiramo i uskršnji pa onda opet božićni i tako da, ako Bog da, postane tradicija.'', dodala je Ana Gruica.

A da je dobro činiti dobro, itekako su svjesna i poznata lica pa je Goge iz Masterchefa tako donirala ni manje ni više nego vjenčanicu.



''Nije moja vjenčanica, ali ja sam je šivala, tako da ja se nadam da će nekoga usrećiti.'', objasnila je Gorana Milaković.

Široke ruke bio je i glumac Ivo Perkušić.



''Jedan svoj sako, jedan mantil i jedan kaput. Rekli su mi da se prodalo, a to je najvažnije.'', rekao je.

A organizatorica ovog hvalevrijednog događaja živi najljepše dane u životu. Na pitanje što se promijenilo nakon crkvenog vjenčanja s poznatim psihijatrom Boranom Uglešićem krajem kolovoza, odgovara.



''Isuse, sad ću zvučat kao neka naglo prosvijetljena, htjela sam reći da smo uistinu dan nakon vjenčanja Boran i ja komentirali kako se osjećamo drugačije, ali pozitivnije, drugačije, ljepše. I zaključili smo tko vjeruje u Boga, da je to Duh Sveti, uistinu je s nama. Više si povezan.'', govori Ana Gruica Uglešić.

Atraktivna glumica iskreno priznaje kako nije očekivala tolik interes medija za njezinim crkvenim vjenčanjem.



''Nisam željela taj dio podijeliti na taj način da mi cijela Hrvatska žvače crkveno vjenčanje, koje je intimno, na mom selu. Drugačije sam ga zamislila, iskreno. Iako je bilo predivno u crkvi, ovo ispred niti sam željela niti mislim da je normalno niti mislim da zaslužujem takvu pažnju.'', rekla je.

Ana prije samog obreda nije mogla suspregnuti emocije koje su je preplavile pa je pustila i suze radosnice.



''Pa ipak je to poseban dan za jednu ženu jer puno se puta možeš udavati, ali jednom u crkvi'', rekla je.

40-godišnja Splićanka nam je otkrila da sa svojim 9 godina starijim odabranikom jako priželjkuje dijete.



''Dajemo sve od sebe čak i u doslovnom smislu, ali Bog dijeli karte tako kako dijeli, tako da ćemo pričekati da on da svoj znak.'', priznala je.

Ana je nedavno napunila baterije putovanjem s osmogodišnjim sinom Maratom Ivanom u New York.



''Inače Marat s tatom Šalom putuje stalno po svijetu pa je mama samo za dijeljenje opaski, za učenje i odgojne mjere. Tako da mi je baš bilo gušt pokloniti mu to putovanje, da ga upoznam u nekom drugom svijetlu, kao malog čovjeka. Inače, išli smo kod moje sestre Petre koja tamo radi, posjetiti je, a i bude jeftinije kad ne platite spavanje u skupom hotelu. Tako da smo se stvarno nauživali, pokazali sam mu cijeli New York. Meni je ovo peti ili šesti dolazak.'', rekla je.

A kako će predstojeći blagdani izgledati u glumičinoj obitelji?



''Marat je jedan Božić s tatom, jedan s mamom. Ovaj Božić je u Zagrebu i oni mu isto naprave predivan Badnjak i Božić, divnu priču. I ovim putem i njih pozdravljam, moju baku Vlastu, naravno. A mi kod nas u Splitu ćemo ovdje već tradicionalno se okupljamo i Božić i Uskrs cijela obitelj, dođu i moji roditelji i Boranova mama, zet, sestre, svi koliko nas ima, a ima nas kao Rusa.'', rekla je Ana.

U novoj godini pak ima samo jednu želju.



''Moja želja u 2024. nisu nikakva ni putovanja, ni kamioni ni avioni nego da mi Bog ispuni želju i da Marat dobije brata ili sestru.'', iskreno je rekla Ana.

Ekipa In Magazina joj od srca želi da joj se ova želja i ostvari.

