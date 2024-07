Princeza Diana mislila je da je brak nje i Charlesa završio jer mu nije ispunila jednu želju: ''A onda je cijela stvar propala...''

Brak princeze Diane i tada princa Charlesa uvijek je bio pod povećaom javnosti, a ona je kraljevskom biografu otkrila kad su stvari krenule po zlu.

Princeza Diana vjerovala je kako je rođenje princa Harryja pokrenulo niz loših stvari u braku između nje i Charlesa.

Naime, kako se piše, Charles je htio djevojčicu, a kad se rodio još jedan sin, sve je pošlo po krivu, piše The Sun.

"Charles i ja bili smo vrlo bliski prije nego što se Harry rodio, najbliži što smo ikad bili i što ćemo ikada biti", govorila je Diana u razgovoru s kraljevskim biografom Andrewom Mortonom.

"Onda, iznenada, kad se Harry rodio, naš brak je pukao. Cijela je stvar propala", otkrila je davne 1992. godine.

Tada je ispričala kako je cijelu trudnoću znala da će roditi dječaka, ali nije htjela to otkriti tadašnjem suprugu jer je on želio djevojčicu.

"Želio je dvoje djece i želio je djevojčicu", rekla je.

Tvrdila je da je prva reakcija njezina supruga bila: "O, Bože, dječak je i čak ima crvenu kosu."

Svom biografu je otkrila kako se Charles čak žalio svojoj svekrvi što ima još jednog sina.

Razgovore koji je vodio s Dianom, biograf Andrew Morton napisao je u njezinoj biografiji koja je objavljena 1992. godine, a godinama kasnije objavio je novo izdanje knjige pod nazivom ''Diana: Her True Story in Her Own Words''.

Strani mediji su 2015. godine pisali da je Charles, nakon što je dobio prvog unuka, priznao da se nada da će sljedeće dijete princa Williama i Kate Middleton biti djevojčica.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Sjećate se grupe Teens i hita ''Hajde reci što''? Okupili su se nakon 25 godina, evo kako danas izgledaju!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako je Celine Dion dočekana ispred jednog pariškog hotela, ovako sretnu nismo ju vidjeli već godinama!

Pogledaji ovo Celebrity Princ Harry odao je počast vječnoj vezi s princezom Dianom, Meghan Markle zasjenila ga je svojom pojavom

Pogledaji ovo Celebrity Princ Harry opet se dotakao tragičnog gubitka majke: ''Najteža stvar jest...''

Pogledaji ovo Celebrity Ovi prizori obišli su svijet prije 30 godina, no mnogi ne znaju koja se zapravo priča krije iza Dianine osvetničke haljine!

Pogledaji ovo Celebrity Brat princeze Diane razvodi se zbog skandaloznih memoara? Priznao je i da je potražio stručnu pomoć