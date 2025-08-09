Legendarni tenisač i supruga dobili prinovu! Ime koje su odabrali ponukala je emotivna priča

Rafael Nadal dobio je drugo dijete, njegova supruga Maria Francesca Perello rodila je sina.

Legendarni tenisač Rafael Nadal dobio je drugo dijete tri godine nakon rođenja sina Rafaela Juniora.

On i supruga Maria Francisca Perello bebi su dali tradicionalno ime kao znak poštovanja prema važnom članu obitelji.

Rafael Nadal i Mery Perello

Par je potvrdio sretnu vijest, a dobili su još jednog dječaka. Malenog su nazvali Miquel, a jedno od najčešćih španjolskih imena je vrlo značajno za Nadalovu obitelj. Naime, Miquel je bilo ime Marijinog oca, koji je nedavno preminuo, pa su mu ovako odali počast.

Rafael Nadal i Mery Perello

Rafael Nadal i Mery Perello

Nadal i Perelló zajedno su gotovo 20 godina, a vjenčali su se 2019. godine, nakon dugih 14 godina veze.

Rafael Nadal, Maria Francisca Perello

Rafael Nadal, Maria Francisca Perello

Mery je inače poznata po tome što vrlo rijetko ili uopće ne istupa u javnosti. Oboje su tajanstveni i ne vole se hvaliti svojim lagodnim životom, a Mery čak i ne putuje na mečeve s Nadalom jer, kako je jednom izjavila, to ne bi bilo dobro za njega ni nju.

Sin i supruga Rafaela Nadala

Završila je fakultet i radi kao direktorica Rafaelove humanitarne organizacije, a već na prvu može se vidjeti da nije tipična žena sportaša.

Nakon dugih 17 godina ljubavi stigla im je i najveća radost, sinčić koji je dobio ime po ocu, Rafael.

''Iskreno, uvijek sam mislio da ćemo dobiti djecu kad završim karijeru. Vjerovao sam da ću igrati tenis do tridesete godine, ali ja sam još na terenu. Volim djecu i nadam se da ću ih imati kad se umirovim'', rekao je 38-godišnji Nadal jednom. No prinova je stigla i prije.

Sin Rafaela Nadala

Sin Rafaela Nadala

