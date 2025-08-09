Thompsonov koncert u Vukovaru? Na Facebooku osvanula zanimljiva objava

Netko je na Facebooku otvorio event ''Thompson u Vukovaru'', a zasad se javilo više od 16 tisuća zainteresiranih.

Nakon uspješnih koncerata u Zagrebu i Sinju, mnogi fanovi Marka Perkovića Thompsona sada žele i u ostatku Hrvatske.

Naime, na Facebooku je osvanuo događaj ''Thompson u Vukovaru 2026.''

Event Thompson u Vukovaru Foto: Screenshot

Kreator eventa je Bolja Hrvatska. Kao datum događaja stavili su 5. srpnja sljedeće godine, dok je za lokaciju naveden stadion HNK Vukovara.

Marko Perković Thompson Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 9 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 8 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Na špici samo poznate dame, a jedna je u vrtoglavo visokim štiklama i minici posebno privukla pozornost

"Nadamo se i vjerujemo kako je upravo Vukovar sljedeća destinacija koncerta Marka Perkovića Thompsona u ljeto 2026 godine!" piše u opisu.

Iako se radi o neslužbenom događaju i tim Marka Perkovića Thompsona zasad nije najavio nikakav koncert u Vukovaru, više od 16 tisuća ljudi na Facebooku je kliknulo da su zainteresirani, dok je više od tri tisuće ljudi do trenutka pisanja ovog članka kliknulo da na koncert dolazi.

Treba li Thompson ponuditi datum za koncert u Vukovaru? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Prizori glumca iz omiljene domaće serije s djecom raznježili su pratitelje: ''Nas troje!''

Oglasio se Thompson nakon Sinja i otkrio zašto je koncert kasnio više od sat vremena. Priopćenje pročitajte OVDJE.

Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Galerija 20 20 20 20 20

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Tatjana Jurić pozirala u badiću, blista nakon velike promjene koju je donijela u svom životu

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Ovu bujnu ljepoticu zovu ženom s najsavršenijim tijelom na svijetu

Pogledaji ovo Celebrity Iznenadna pojava našeg glumca koji već godinama živi povučenim životom