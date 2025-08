Oglasio se Thompson nakon Sinja i otkrio zašto je koncert kasnio više od sat vremena!

Marko Perković Thompson objavio je priopćenje nakon koncerta u Sinju na društvenim mrežama.

Marko Perković Thompson nakon koncerta u Sinju oglasio se na društvenim mrežama.

Koncert je s početkom kasnio više od sat vremena zbog gužve na ulazima, a kako su brojni opisali na društvenim mrežama, na Hipodrom na kraju nisu ni ušli.

Marko Perković Thomspon - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Thompson u Sinju - 1 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Također, nastao je i prometni kolaps pri povratku s koncerta, a brojni ljudi u automobilima su dočekali zoru.

Markovo priopćenje na ove pritužbe prenosimo u cijelosti.

''Dragi prijatelji, dragi fanovi, Od srca vam se obraćam nakon koncerta na Sinjskom hipodromu, s iskrenom potrebom da vam se zahvalim na vašem dolasku, strpljenju i ljubavi koju ste još jednom pokazali.

Znam da je velik broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku – gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli doći do samog prostora koncerta. I ja sam osobno, sa svojom obitelji i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine. S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. Vjerujte mi, i meni je to bilo teško – jer sam znao da me čekate, i nisam želio da itko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, glazbu i emociju. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući.''

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

''Duboko suosjećam sa svima koji su zbog nastale situacije bili pogođeni – i zbog toga vam se iskreno ispričavam. Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osjećam odgovornost jer ste zbog mene i moje glazbe bili tamo. Unatoč svemu, vaša energija i odanost još su jednom pokazali koliku snagu imamo kad smo zajedno. Hvala vam na svakom koraku koji ste prešli, svakom trenutku čekanja i svakoj pjesmi koju ste pjevali sa mnom. Vaš, Marko Perković Thompson''.

Ovo je poruka koju je Thompson s pozornice u Sinju poslao mladima, pročitajte ju OVDJE.

Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 9 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju otpjevao pjesme koje nisu bile na repertoaru u Zagrebu, pogledajte video OVDJE.

