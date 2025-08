Ovo je poruka koju je Thompson s pozornice u Sinju poslao mladima: ''Nemojte dopustiti da vam itko...''

Marko Perković Thompson mladima u Sinju s pozornice je poručio važnu poruku.

Pred kraj svog koncerta u Sinju Marko Perković Thompson se još jednom obratio publici. Njegov fokus bili su brojni mladi koji su došli na njegov koncert.

''Dragi prijatelji, ovo je naša vrijednost, naša snaga. Oluja koju sutra slavimo, ona je najveća naša vojna pobjeda. Ali moramo pobjeđivati i na drugim područjima. Ali to, to vi radite. Vi ste, ovi mladi posebno, vi ste najbolja generacija koja dolazi i koja je došla. Vi ste za nas i za pobjedičke generacije naša sreća, naše zlato. Dragi prijatelji, pratimo vas, gledamo... Vi ste srčani, hrabri, pametni i nastavite takvi biti'', započeo je.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Marko Perković Thomspon - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

''Punite se znanjem i nemojte dopustiti da ikada itko manipulira ovim našim narodom. Nas su 50 godina pokušavali manipulirati i mozak nam ispirali. Ali vi to ne trebate slušati. Vi, dragi prijatelji, budite ovo što jeste. Dragi prijatelji, nemojte dopustiti da vam itko drugi piše povijest. Vi, naša djeca, naša mladež, naše Hrvatice, naši Hrvati, naši sokolovi, vi pišete našu povijest. Hvala vam na ovoj potpori koju meni dajete. Vi znate da ja ulažem ogroman trud u svoje pjesme, dajem sve od sebe. Ali ne bi to ništa vrijedilo da nije vas koji ste to prepoznali, koji ste prepoznali ljubav u njima, emociju, poruku. I još ću vam nešto reći, privilegija je imati publiku kao što ste vi. Ja volim reći da imam najbolju publiku na svijetu. A to je istina. Evo, bili smo svi na velikim koncertima vani, po svijetu.''

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 7 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

''Tko ima najbolju publiku? Koja je najbolja publika? Vi, dragi prijatelji. I hvala vam na tom povjerenju. A na meni je da nastavim da dam sve od sebe. Da dam sve od sebe, tako će i biti. I nastavit ćemo zajedno pričati našu priču. Našu hrvatsku priču. I za kraj sami, dragi prijatelji. Želim vam čestitati Dan pobjede. Citirat ću našeg prvog predsjednika, doktora Franju Tuđmana: 'Neka živi jedina i vječna Hrvatska!'', poručio im je.

Publika mu je na te riječi počela skadirati: ''Marko, Marko!'', prenosi Dalmatinski portal.

I na početku koncerta uputio je snažne riječi prisutnima.

"Mnogi se dragi prijatelji pitaju, kako, otkud, tko stoji iza nas da se ovako okupljamo u našem zajedništvu. Neki kažu da stoje moćne organizacije, stranke, drugi kažu pojedinci, crkva...'' rekao je, a kako je dovršio pogledajte OVDJE.

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 1 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson i u Sinju imao spektakl s dronovima kakav prije njega nije viđen na ovim prostorima! Spektakularne fotografije pogledajte OVDJE.

U Sinju je otpjevao pjesme koje nisu bile na repertoaru u Zagrebu, pogledajte video OVDJE.

