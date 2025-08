Sliči li vam na koga? Mama joj je oskarovka, a od nje je pokupila baš svaku crtu lica

Na jednoj talijanskoj plaži pozornost fotografa privukla je ljepotica koju su mnogi zamijenili sa slavnom mamom.

Slavna glumica Julianne Moore uživa u ljetnim danima na talijanskoj obali sa svojom obitelji, a društvo joj prave suprug Bart Freundlich i njihova kći Liv Freundlich, koja sve češće privlači pažnju javnosti svojom pojavom i životnim putem.

Na ekskluzivnim fotografijama s ljetovanja vidi se kako obitelj provodi opuštene trenutke na plaži.

Julianne, odjevena u elegantan crni jednodijelni kupaći kostim i šešir širokog oboda, izgleda vrlo mladoliko, dok se Liv pojavljuje u zlatno-brončanom bikiniju i s osmijehom na licu uživa u razgovoru s roditeljima. Suprug slavne glumice, redatelj Bart Freundlich, također je bio prisutan u ovom toplom obiteljskom trenutku.

Tko je Liv Freundlich?

Liv Helen Moore Freundlich rođena je 11. travnja 2002. godine, a kći je dvostruko slavnih roditelja – oskarovke Julianne Moore i redatelja Barta Freundlicha. Odrasla je u kreativnoj atmosferi New Yorka, gdje i danas živi s obitelji. Iako se kao dijete pojavljivala u očevim filmovima, poput ''Trust the Man'' (2005) i ''The Rebound'' (2009), Liv se odlučila na drugačiji pristup showbiznisu.

Nedavno je diplomirala engleski jezik na prestižnom sveučilištu Northwestern, a profesionalnu karijeru započela je radeći u poznatoj američkoj talent agenciji WME (William Morris Endeavor). Unatoč slavnim roditeljima, Liv gradi vlastiti put – daleko od crvenih tepiha, ali sa sve više interesa za produkciju, kreativno pisanje i modne krugove.

Julianne Moore više puta je isticala koliko je ponosna na svoju kćer, a posebne čestitke upućivala joj je povodom rođendana i nedavne diplome.

''Pametna, divna, lijepa i pronicljiva mlada žena – i moja Liv'', napisala je glumica na Instagramu. Za Livin 22. rođendan nazvala ju je ''djevojkom svojih snova''.

Upravo zbog sličnosti u izgledu – oboje nose prepoznatljivu crvenu kosu, nježan ten i profinjeni stil – mediji sve češće nazivaju Liv ''kopijom svoje majke''. Njihove zajedničke pojave na modnim događanjima poput New York Fashion Weeka uvijek izazovu pažnju, a ova ljetna ''modna razglednica'' s talijanske obale nije iznimka.

Iako se trenutno ne zna planira li Liv zakoračiti dublje u filmsku industriju, jasno je da joj kreativni izražaj i rad iza kamere leže. Također, sudjelovala je u glasovnoj naraciji aplikacije temeljene na dječjoj knjizi svoje majke Freckleface Strawberry, što pokazuje da, iako iz sjene, ipak ostaje povezana sa svijetom umjetnosti.

