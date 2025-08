Koje je značenje medaljona koji Thompson već godinama nosi oko vrata?

Marko Perković Thompson već dugo oko vrata nosi ogrlicu s velikim medaljonom sv. Benedikta.

Svi koji su vidjeli barem poneku fotografiju Marka Perkovića Thompsona s koncerta primijetili su da pjevač oko vrata nosi veliki medaljon.

Poznato je i to da je Marko veliki vjernik, a na ogrlici nosi medaljon sv. Benedikta, čije je značenje sam otkrio za Frankfurt Allgemeine Zeitung.

Marko Perković Thompson Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Marko Perković Thompson Foto: Cropix

''Ja nosim medaljon svetog Benedikta oko svoga vrata kao simbol povezanosti Hrvata s kršćanstvom. Naime, red sv. oca Benedikta je snažna veza kršćanstva s hrvatskim narodom. Sv. otac Benedikt je zaštitnik Europe upravo radi dubokog traga vjere koju je ostavio na našem kontinentu. Sv. otac Benedikt je jedan od najvećih egzorcista i inicijali na medalji koju ja nosim oko vrata je snažna molitva koja je upravo njegov zagovor za svakoga koji ju nosi i vjeruje u tu molitvu'', rekao je Thompson.

Marko Perković Thompson Foto: Bruno Konjević / CROPIX

''Ja sam još snažnije povjerovao 2000-te godine kada sam doživio promjenu i taj duboki i istinski osjećaj pripadnosti Bogu Isusu Kristu, koji i danas osjećam, a na to me uvijek podsjeti medaljon sv. Benedikta, koji nosim oko vrata još od te 2000. godine. Taj duboki i istinski osjećaj vjere me je učinio boljim čovjekom i moj smisao života je upotpunjeniji i nastojim ga ugraditi upravo i u pjesme kojima težim promicati i ljubav prema Bogu kao najvećoj vrednoti u našem životu. Danas nakon 20 godina burnog i uzburkanog života te velikih pritisaka, nepravdi i kleveta, mogu reci da me je vjera sačuvala. Na tim temeljima vjere nastojim odgajati svoju djecu i ako uspijem ugraditi vjeru u njihove živote, moći ću reći da sam uspio jer s jakom vjerom u Isusa Krista moći će sigurnije i hrabrije kročiti kroz život i pronaći onaj pravi istinski smisao života.''

Sinj prije koncerta Thompsona - 1 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Sinj prije koncerta Thompsona - 4 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Sinj prije koncerta Thompsona - 6 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Sinj prije koncerta Thompsona - 5 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Sinj prije koncerta Thompsona - 3 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

