Lijepa glumica i njen 9 godina mlađi muž jedan su od najtajanstvenijih parova, a vole se gotovo 30 godina!

Julianne Moore i Bart Freundlich pojavili su se u rijetkom zajedničkom izlasku u New Yorku.

Holivudska glumica Julianne Moore bila je jedna od glavnih zvijezda događanja Clooney Foundation for Justice's The Albies u New Yorku, a kamo je stigla sa svojim suprugom Bartom Freundlichom s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti i upravo njih dvoje nose titulu jednog od najtajanstvenijih parova u svijetu slavnih.

Stoga je njihovo pojavljivanje izazvalo veliko zanimanje, a sudeći prema osmijesima na njihovim licima i romantičnom držanju za ruke čini se da se vole baš kao prvog dana. 62-godišnja Julianne zablistala je u elegantnoj crnoj haljini s dekolteom, dok je 53-godišnji Bart nosio tamno odijelo s kravatom.

Par se upoznao još 1996. godine na snimanju filma "Otisci prstiju", a glumica je priznala da nije ni sanjala da će završiti u vezi, ali je također rekla da je ono što ljudi govore kako ljubav s godinama raste istinito, te da s vremenom stvarno postaje sve bolja. Svoju ljubav s radošću pokazuje na društvenim mrežama, a u braku im se rodilo i dvoje djece, danas 21-godišnja kći Liv i 25-godišnji sin Caleb. Sin i kćerka su slika i prilika njihove majke Julianne, a baš poput majke i oca otišli su u filmske vode pa tako oboje iza sebe imaju sitne glumačke uloge.

Julianne je jednom prilikom kad su je tražili savjet za sretan brak rekla da je stvar u tome da treba stvarno željeti s tom osobom biti u braku. Kako je zaključila, ako nema želje za brakom s partnerom, teško je da će taj brak i opstati. Iako ne vole javno pričati o svom odnosu, par je nekoliko puta rekao kako obožavaju vrijeme provoditi smijući se, igrajući društvene igre i gledajući filmove.

"Mislim da ako je oboje u vezi zaista odlučno da veza uspije, onda će se zajedno sjajno zabavljati. Bože, mislim da te bolja polovica mora znati nasmijati. Ako to ne zna, to je onda užasno", rekla je Julianne u intervjuu s Drew Barrymore.

U kolovozu su proslavili 20. godišnjicu braka, a za služe kao pravi primjer sretnog i skladnog braka i ljubavi među partnerima.

